Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 01 2016

Wir wünschen allen JugendSchach-Lesern frohe Weihnachten und einen guten Start in ein erfolgreiches neues Jahr 2016! Pünktlich zum Fest erscheint JugendSchach 1/2016 und wird es unter den ein oder anderen Weihnachtsbaum schaffen.

Wir wünschen wie immer viel Freude und Lernerfolg mit der neuen Ausgabe und freuen uns auf ein weiteres Jahr JugendSchach und JugendSchachVerlag!

Euer/Ihr JugendSchachVerlag

—

Im letzten Heft stellte ich die Frage, ob die Deutschen Nationalmannschaften es schaffen, genauso erfolgreich bei der Europameisterschaft der Mannschaften abzuschneiden wie der deutsche Nachwuchs in diesem Jahr?

Beide Mannschaften wurden gegen starke Konkurrenz jeweils Sechste und zeigten beide eine gute Leistung. Bis zur letzten Runde waren Medaillenplätze noch im Bereich des Möglichen. Hervorzuheben ist, dass in beiden Mannschaften der Nachwuchs eine wichtige Rolle spielte, wie man in diesem Heft nachlesen kann.

Insgesamt ein erfolgreiches Jahr 2015 fürs deutsche Schach!

Damit es so erfolgreich bleibt oder sogar noch eine Steigerung möglich ist, muss immer wieder trainiert werden, trainiert und nochmal trainiert. Wir von JugendSchach tun das unsrige dafür mit unseren Trainingsserien. Wichtig ist aber vor allem, dass man richtig trainiert. Und da ist immer noch entscheidend, dass man selbst arbeitet und nicht für sich arbeiten lässt. In der Rochade Europa fand ich ein interessantes Interview mit dem Weltklassespieler Pavel Eljanov, der zugleich ein hervorragender Trainer und Sekundant ist.

Auf die Frage, „Welchen Tipp können Sie bezüglich des Umgangs mit dem Computer geben?“ antwortete er: „Ich bin der Meinung, Amateurspieler sollten überhaupt keinen Computer benutzen! Das Wichtigste ist es, seine eigene Methode zu entwickeln, wie man Züge richtig berechnet. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, kann eine dauerhafte Nutzung von Computern dieser Fähigkeit ernsthaft schaden. Das ist ungefähr so, als ob man jeden Tag mehrere Stunden Auto fährt ohne jegliche körperliche Bewegung. Das menschliche Gehirn muss wie jeder andere Muskel regelmäßig trainiert werden! Ich empfehle daher, die Partien der Großmeister ohne Computer zu verfolgen, um selbst herauszufinden was gerade auf dem Brett los ist.“

Pavel Eljanov hat mir aus der Seele gesprochen. Ein Problem des Jugendschachs und seiner „Trainer“ ist die übergroße Computergläubigkeit und die schwindende Bereitschaft selbst zu arbeiten.

Da passt es gut, dass mit der Nr. 01/2016 in JugendSchach eine neue Serie beginnt, mit der eine neue Methodik und Didaktik im Schachtraining vorgestellt wird, eine für die Kleinsten und Jüngsten, die auch Schach kennenlernen und lernen möchten, nur muss dies spielerisch geschehen, denn Kinder lernen neue Dinge hauptsächlich über das Spielen. „Kinderschach – Methodik I und II für Erzieher und Pädagogen“ mit jeweils einem zusätzlichen Übungsheft inklusive Diplom für die Kinder kann eingesetzt werden im Kindergarten, im Hort, aber auch in den ersten Klassen der Grundschule. Obgleich das Herangehen spielerisch ist, so wird doch auch hier zum eigenen Denken angeleitet und hingeführt, ganz im Sinne von Pavel Eljanov.

So wie es unsere Serien in JugendSchach auch tun. Und wir werden dies in 2016 dem nächsten JugendSchach-Jahr fortsetzen, wie es unsere Leserinnen und Leser gewohnt sind. Ich wünsche schon jetzt allen ein schönes, erfolgreiches Schachjahr 2016 und zuvor eine wunderbare Weihnachtszeit mit vielen Schachbüchern unterm Weihnachtsbaum!

In diesem Sinne mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer Jörg Schulz



Schachzeitung JugendSchach 01 2016 kaufen

Schach spielen!

Aktuelles

Erfolgreich bei der Mannschaftseuropameisterschaft

Mannschafts-EM 2015

Regelecke (72)

Schachserien

Eröffnungsecke: Opferideen im Vorstoß-Franzosen

Kinderschach in Deutschland: Gemeinsam einen Zug voraus

KinderSchach Methodik 1 – Lektion Einleitung

Taktik Matt in 1 Zug

Taktik Matt in 2 Zügen

Die JugendSchach-Endspielkartei C.2.7: Material zum RTP: Turm und Bauer gegen Turm

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach

Kombiecke: Deutsche Ländermeisterschaft 2015 1

Schachtaktik 2016/01

Lösungen

JugendSchach

Terminkalender

DSJ-Forum

Vereinsförderung – Grünes Band für vorbildliche Talentförderung

Gesellschaft – Kooperation mit terre des hommes

Vereinsförderung – Sportplakette des Bundespräsidenten

Schulschach – Deutscher Schulschachkongress

Gesellschaft – Flüchtlinge werden Freunde

Mädchenschach – Mädchenaktionswochen

Termine – Termine – Termine