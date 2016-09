Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 02 2016

Ich hoffe, dass alle gemütliche, geruhsame Weihnachtstage verbracht haben und ein schönes Silvesterfest, auch wenn die Nachrichten aus der Silvesternacht ja nicht überall positiv waren.

Für viele Kinder und Jugendliche boten die letzten Tage des Jahres noch einen echten Höhepunkt. Immerhin sieben Deutsche Vereinsmeisterschaften wurden ausgespielt, von den Königsklassen in der Altersgruppe bis 20 Jahre, bis hin zur Kinderklasse bis 10 Jahre. Die letztere dauerte für die Kleinen nur 3 Tage, sie konnten noch in Ruhe Weihnachten mit den Familien feiern. Bei allen anderen geht es traditionell schon am 26.12. los, was nicht bei allen Familien auf Begeisterung stößt.

In einigen Vereinen war die Organisation eine echte Herkulesaufgabe. Zum Beispiel beim Hamburger Schachklub, der insgesamt mit neun Mannschaften am Start war. Einzig in der Altersklasse U16 wurde keine Mannschaft gestellt, dafür aber gleich vier in der Altersklasse U10. Das ist wirklich eine breite Jugendarbeit. Mit mehreren Mannschaften waren aber viele andere Vereine am Start, zum Beispiel Lübeck, Porz, Harksheide, Erfurt, um einige zu nennen. Das Schwierige dabei ist ja nicht nur alle Bretter zu besetzen, es müssen Trainer, Betreuer gefunden werden und vor allem die Meisterschaften waren auch auf vier verschiedene Orte in Deutschland verteilt. Zum Glück spielte das Wetter mit. Wir hatten schon Jahre, in denen Schnee oder Eisregen die Fahrten zu den Meisterschaften fast unmöglich machten.

Natürlich liegt der thematische Schwerpunkt in diesem Heft bei den Deutschen Vereinsmeisterschaften. Kurze Berichte, Fotos, Tabellen und Bernd Rosen hat sich der Partien angenommen, eine Auswahl daraus kommentiert.

Ansonsten geht alles wie gewohnt und erwartet weiter. Alle Autoren sind noch an Bord und freuen sich über ein weiteres Jahr JugendSchach und Rückmeldungen von den Lesern. Wenn also was nicht gefällt, sich ein Fehler irgendwo eingeschlichen hat, gerne melden und darauf aufmerksam machen. Gegen Lob haben unsere Autoren aber auch nichts einzuwenden!

In diesem Sinne wünsche ich weiterhin viel Spaß mit JugendSchach und viel Erfolg bei allen anstehenden Schachpartien in diesem neuen Jahr!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Sieben neue Meister bei den Deutschen Vereinsmeisterschaften 2015

Vereinsmeisterschaften 2015 – Partienachlese

Schachserien

Kinderschach in Deutschland – Gemeinsam einen Zug voraus

Projekte und Seminare des gemeinnützigen Vereins

KinderSchach Methodik 1 – Lektion „Der König“

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Beiträge zur Schachdidaktik 112: Figurenzusammenspiel 2 – Dame + Läufer im Endspiel

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach

Kombiecke: Deutsche Ländermeisterschaft 2015 2

Schachtaktik 2016/2

Lösungen

JugendSchach

Terminkalender

DSJ-Forum

Ehrenamtsförderung – Goldener Chesso

Ausbildung – Breitenschachpatent

Jahresbroschüre der DSJ

Vereinsförderung – Grünes Band für vorbildliche Talentförderung

Chessys Jahreshoroskop 2016

Termine – Termine – Termine