Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 04 2016

„Sind die Kinder es nicht wert?“, so fauchte mich vor einiger Zeit ein „Schachfreund“ an und wollte von mir eigentlich nur wissen, warum sich die Deutsche Schachjugend für das frühe Erlernen von Schach einsetzt, aber zugleich keine Deutsche Meisterschaft für Kinder unterhalb von 8 Jahren durchführt?

Ein Thema, das sehr schnell emotional diskutiert wird, wie das Eingangszitat zeigt.

Dieses Thema beschäftigte auch mal wieder die Jugendversammlung der Deutschen Schachjugend, die traditionell am ersten Märzwochenende stattfindet, und diesmal zu Gast war in Berlin. Denn auf der Tagesordnung stand der Antrag Einführung einer DEM U8.

Vehement wird dies aus den Kreisen des Leistungssportes gefordert. Das Hauptargument von da heißt, es gibt die Meisterschaft auch international, also benötigen wir ein Qualifikationsturnier dafür. Kann man so sehen.

Blickt man in die Geschichte der Deutschen Schachjugend zurück, so tat sich die westdeutsche Seite lange Zeit schwer mit dem Gedanken, dass Kinder unterhalb des Gymnasiums, also im Grundschulalter, Schach wettkampfmäßig spielen sollten. Hingegen versuchte die ostdeutsche Seite mit vielen Wettkampfangeboten die Kinder von klein auf beim Schach zu halten, auch eine Reaktion darauf, dass man international nicht starten durfte, da Schach in der DDR nicht gefördert wurde. Und so ein bisschen zieht sich diese Trennung auch heute noch durch die Reihen der Delegierten.

Anfang dieses Jahrhunderts beschäftigte die DSJ sich schon einmal sehr intensiv mit der Kinderschachfrage und verabschiedete ein Positionspapier zu „Schach mit Kindern“. Das Papier war ein klares Bekenntnis zum Schach mit jüngeren Kindern, aber auch eine klare Absage gegen eine Meisterschaft. Viele Ideen wurden entwickelt, es entstand das viel gelobte Kika-Turnier bei der DEM, ein Wegweiser für Kinderschachfeste und für kindgerechte Turniere wurde entwickelt, das Patent zum Kinderschach für Vereinstrainer, bis hin jetzt zu den verschiedenen Aktivitäten im Kindergarten.

Im Mittelpunkt stehen dabei immer folgende Überlegungen: Schach kann man in jüngsten Jahren erlernen, wenn man Lust dazu verspürt (Kindergarten, Vorschule), Schach spielen geht auch im frühen Kindesalter, auch wenn das, was dabei rauskommt, nicht für alle Schach ist, aber über allem steht, Schach muss Spaß machen, Freude bereiten, den kindlichen Spieltrieb entsprechen, Schach muss erst einmal richtig erlernt werden, bevor der Leistungsgedanke Raum greift.

Natürlich entwickeln sich alle Kinder unterschiedlich, daher kann der eine früher als der andere in den Wettkampfbetrieb einsteigen. Fest steht aber auch in der allgemeinen Trainingslehre, am Anfang steht die generelle Ausbildung, der Spaß, dann später die Spezialisierung. Vielleicht auch deshalb hat die Jugendversammlung mit großer Mehrheit die Einführung der U8 Meisterschaft abgelehnt.

Mehr zur Jugendversammlung der Deutschen Schachjugend, weitere Anträge, Themen der Jugendarbeit, Wahlen zum Vorstand, findet sich im DSJ Forum in diesem Heft.

Ich wünsche viel Spaß mit JugendSchach und dem DSJ Forum und grüße alle herzlich.

Ihr/Euer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 04 2016 kaufen



Schach spielen!

Aktuelles

Goldener Chesso 2015

Fünf + Zwei x Vier gleich Eins

Schachserien

Kinderschach in Deutschland – Gemeinsam einen Zug voraus

KinderSchach Methodik 1 – Lektion „Das Schach“

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Die JugendSchach-Endspielkartei C.2.8: Material zum RTP: Turm und Randbauer gegen Turm

Beiträge zur Schachdidaktik 114: Zusammenspiel der Figuren 4 – Zusammenspiel Dame und Springer 1

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach

Kombiecke: Deutsche Vereinsmeisterschaft 2015 Teil 2

Schachtaktik 2016/04

Lösungen

JugendSchach

Terminkalender

DSJ-Forum

gesellschaftliche Verantwortung – Kooperation terre des hommes

Schulschach – Qualitätssiegel Deutsche Schachschule

Ausbildung – Breitenschachpatent

Kinderschach – Kindergarten qualifiziert

Ausbildung – Mädchenbetreuerinnen

Mädchenschach – Prämiensystem

Verbandsarbeit – Jugendversammlung

Termine – Termine – Termine