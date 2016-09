Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 06 2016

Im Heft 5 2016 hatte ich auf die Wahl Spieler und Spielerin des Jahres aufmerksam gemacht. Die Ehrung und Preisverleihung findet traditionell auf der Eröffnungsfeier der Deutschen Kinder- und Jugendmeisterschaften statt. Und damit habe ich übergeleitet zum Jahreshöhepunkt im Schach für den Kinder- und Jugendbereich.

Veranstaltungen zu bewerten ist immer schwierig. Jeder hat einen anderen Blickwinkel, stellt anderes in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Am einfachsten ist es dann die Teilnehmer entscheiden zu lassen. Und da kann die Deutsche Schachjugend für sich sagen, so schlecht liegt sie mit ihrem Meisterschaftskonzept und Angebot wohl nicht, denn flapsig gesagt, die Mädchen und Jungen rennen ihr die Bude ein. Alle offenen Turnierangebote, also die für die man sich aus freien Stücken anmelden kann und nicht dafür qualifiziert sein muss, sind überlaufen und feiern Teilnehmerrekorde. Einige sprachen hinter den Kulissen schon vom Anmeldestopp. Über 650 Kinder und Jugendliche freuen sich auf die Meisterschaftswoche vom 14.-22.05. im Sauerland Stern Hotel in Willingen. Dazu kommen rund 500 mitreisende Betreuer, Eltern und Trainer. Und nicht zu vergessen die vielen Tausende zu Hause, die jeden Tag auf die Meisterschaftsseite schauen werden, immerhin werden fast 100 Partien live übertragen auf www.dem2016.de.

Dem Jahreshöhepunkt vorgeschaltet sind die Deutschen Schulschachmeisterschaften, die in den letzten Jahren auch immer größer wurden. Das unterdessen größte Kinderturnier in Deutschland ist die Deutsche Meisterschaft der Grundschulen mit 70 Vierermannschaften und einem angehängten Ersatzspielerturnier.

Beim Schulschach gehen die Meinungen ja auch weit auseinander. Die einen sehen es mit ihrer Vereinsbrille, mit der dann vor allem die Vereinstrainer schauen und darin ein richtiges Leistungssportevent sehen und böse die Stirn in Falten ziehen, wenn man Schulschach zum Breitenschach erklärt. Wie immer, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Natürlich sind für viele die Schulschachmeisterschaften ein Warmspielen für die „echten“ Meisterschaften. Für andere sind die Schulturniere der Jahreshöhepunkt, da sie gar nicht im Verein spielen und sich über die Schule für eine Deutsche Meisterschaft qualifiziert haben. Ähnlich sieht es bei den betreuenden Lehrern und Lehrerinnen aus oder eben bei den mitreisenden Vereinstrainern. Auch da prallen oftmals Welten aufeinander, was es bei den Meisterschaften nicht einfach macht. Da die Turnierfüchse, dort die Turnieranfänger. Oftmals wünscht man sich mehr Gelassenheit vor allem bei den Erfahrenen, denn für viele, ob man es glauben mag oder nicht, ist Schulschach eben wirklich Breitenschach. Mehr ist oft auch gar nicht gewollt.

Apropos Gelassenheit, die täte im Schach und in der Schachorganisation ja vielen gut und so manch sogenanntes Problem würde es dann plötzlich gar nicht mehr geben. Aber da einigt man sich wohl eher auf die Frage was Schulschach ist, als dass der Wunsch nach Gelassenheit bei Funktionären Wirklichkeit wird …

In diesem Sinne grüße ich alle herzlich und wünsche viel Spaß mit Schach, beim Schach und mit JugendSchach.

Ihr/Euer Jörg Schulz



Aktuelles

Deutschland gewinnt „Chess Talents 2016“ in La Tour-de-Peilz

Deutsche Schulschachmeisterschaften WK II in Grömitz

Kinderfestival bei den Meisterschaften der Grundschulen

Nordhorn feiert Sieg bei der Mädchenmeisterschaft

Schachserien

Wider der digitalen Demenz – was Kinderschach noch alles kann

KinderSchach Methodik 1 – Lektion „Die Rochade“

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Die JugendSchach-Endspielkartei B.1.2: Material zum RTP: Läufer und Bauer gegen Läufer

Eröffnungsecke: Mit der Maroczy-Struktur gegen Sizilianisch (1/2)

Beiträge zur Schachdidaktik 116: Zusammenspiel Dame und Springer 3

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach

Kombiecke: Jugendhessenmeisterschaft 2016

Schachtaktik 2016/06

Lösungen

JugendSchach

Terminkalender

DSJ-Forum

Auszeichnung – Deutsche Schachschule / Schach-Kita

Patentausbildung – ErzieherInnen und Pädagogen

Auszeichnung – Deutsche Schachschule

Jugend für Jugend

Seminar Rheinland-Pfalz – Camp der Welten – 24–Stunden-Blitz

Mädchenschach – Neumarkter Schachtage

Ausbildung – DSJ Akademie

Schulschach – Yes2Chess

Termine – Termine – Termine