JugendSchach Ausgabe 05/2021

Für diese Ausgabe konnte wieder über ein Schachturnier in ganz klassischer Form berichtet werden. Was für ein schönes Gefühl.

Der Deutsche Schachbund war so mutig und ist im April ins Nahschach wieder eingestiegen. Zwei GM-Turniere für die nationale Spitze wurden ausgetragen. Jeweils unter Teilnahme hoffnungsvoller Jugendspieler:innen, die auch gleich mit spektakulären Erfolgen auf sich aufmerksam machten.

Die Deutsche Schachjugend e.V. versucht im Mai wieder ins Präsenzschach einzusteigen mit den nachzuholenden Deutschen Vereinsmeisterschaften, die Ende 2020 leider ausfallen mussten. Drücken wir die Daumen, dass es Ende Mai schon klappt, leider überwiegt derzeit bei den steigenden Zahlen von Coronaerkrankungen der Zweifel.

Welche Chancen das Onlineschach bietet und welche neuen Möglichkeiten sich dort auftun, zeigt der Bericht über ein internationales Nachwuchsturnier, an dem auch Vincent Keymer teilnehmen darf. So etwas wäre sonst ohne das Onlineschach nie veranstaltet worden.

Eine andere Idee sind Hybridturniere, die vor allem für die Aufnahme eines Mannschaftsspielbetriebes hilfreich sein können. Eine Mannschaft trifft sich in Präsenz an einem Ort und spielt online mit Kameras und Schiedsrichter vor Ort gegen eine andere Mannschaft, die ebenfalls in Präsenz in ihrer Stadt spielt. So kann man in gewertete Turniere kommen und Langzeitpartien spielen. Unterdessen gibt es schon eine Reihe von Hybridturnieren, leider noch wenige bei uns in Deutschland. Warum eigentlich?

Im Vorwort der letzten Ausgabe habe ich einige Zeilen über eine geschlechterneutrale Sprache geschrieben, da mich dazu eine Lesermeinung erreichte. Natürlich löste dies unterschiedliche Reaktionen aus. In der Zeitung Jugendschach wird es keine durchgängige Regelung geben. Es bleibt jedem Autor, jeder Autorin freigestellt, wie er oder sie damit umgehen möchten. Im DSJ-Forum wird die geschlechterneutrale Sprache Anwendung finden, da sie von der deutschen sportjugend und auch von der Deutschen Schachjugend angewendet wird. Wobei es dabei hin und wieder zu Fehlern kommen wird, denn auch ich muss mich umstellen, was nicht immer gelingt. Also in Texten von mir wird sie Anwendung finden, nicht aber überall in allen Artikeln dieser Zeitung.

Ach ja und dann war da doch noch ein Fehler in der Aprilzeitung entdeckt worden. Wir können das jetzt als gewollten Aprilscherz, der zu entdecken war, verkaufen, wir können aber auch ganz offen sagen, sorry der Fehler durfte nicht passieren, ist aber passiert. Wie das nun mal im täglichen Leben trotz Kontrollen passieren kann. Das Titelbild der Nr. 4 wies einen kleinen aber bedeutenden Fehler auf, für den wir uns hiermit entschuldigen. Wird halt Zeit, dass wir wieder zu Fotos von schachspielenden Menschen kommen, die sich nicht online im weltweiten Netz verstecken.

In diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß mit JugendSchach und bleibt gesund!

Ihr / Euer

Jörg Schulz

Nationale GM-Turniere des DSB

Julius Baer Challengers Tour mit GM Vincent Keymer

Schachserien

Lernen von den Klassikern: Ein Pferd! Ein Pferd! Mein Königreich für ein Pferd!

Eröffnungsecke: Typische Motive in der Najdorf-Variante Trainingsaufgaben

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Bauerngewinn / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 3 / Vorteil

Kombiecke: DEM in Willingen 2020 Teil 3

Beiträge zur Schachdidaktik 170: Schachdidaktische Modelle 33 – Schachaufgaben von Horatio Bolton

Schachtaktik Mix 05/2021

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Deutsche Schachjugend als eingetragener Verein

DSJ unterstützen

Freiwilligendienste – Stellen im Schach

Nachaltigkeit im Sport – Nachhaltigkeit im Schach

Gesellschaft – Gegen Hass-Kommentare im Netz

Titelbild von Frank Hoppe