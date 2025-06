JugendSchach Ausgabe 06/2025

Liebe Leserschaft,

wieder ist ein bedeutender Schachspieler von uns gegangen. Wir trauern um Vlastimil Hort, der Schwejk des Schachsports, zumindest wenn man ihn reden hörte. Obgleich jahrzehntelang in Deutschland lebend, behielt er diese Schwejksche Sprache. Auch durch sie wurde er vor allem einem größeren Publikum bekannt in der WDR-Fernsehsendung Schach dem Großmeister. Unvergesslich seine Kommentare zusammen mit seinem GM-Kollegen Dr. Helmut Pfleger.

Ein starker Spieler, ein guter Buchautor, eine sympathische, freundliche, den Menschen zugeneigte Persönlichkeit.

Im letzten Vorwort fragte ich, ob Sie nicht noch über etwas Freizeit verfügen und diese dem Deutschen Schachbund zur Verfügung stellen möchten, denn viele zu besetzende Ämter waren bis vor kurzem noch ohne Kandidat:innen.

Und siehe da, es hat sich einiges getan.

Vor allem aus der Schachjugend haben sich einige auf den Weg gemacht und wollen ihre in der Jugend gemachten Erfahrungen nun beim DSB einbringen. Mit Jannik Kiesel kandidiert der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Schachjugend für das Amt des Vizepräsidenten für Verbandsentwicklung und konnte zugleich zwei weitere Jugendfunktionäre motivieren, es ihm gleich zu tun. Für den Referenten für Freizeit- und Breitensport kandidiert Dominik Wieber und für die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Lea Brandl.

Lange wurde gegenüber der Jugend der Vorwurf erhoben, sich nicht genügend im Deutschen Schachbund zu engagieren. Der Übergang von der Jugend zum Erwachsenenbereich klappe nicht, so hieß es vorwurfsvoll, ohne natürlich nach den Gründen zu fragen.

Ich bin gespannt wie der Kongress Ende Mai, Anfang Juni nun auf diese Kandidat:innenoffensive der Jugend reagiert. Womöglich mit einer Wahl in Ämter?

Zudem kommt es, damit hat die Jugend dann aber nichts zu tun, obgleich eine Verjüngung wäre es, zu einem Duell um das Präsident:innenamt im DSB. Ingrid Lauterbach bekommt mit Paul Meyer-Dunker einen passablen Gegenkandidaten, der derzeit Präsident des Berliner Schachverbandes ist.

Durch die neu auftretenden Kandidat:innen bekommt der Kongress etwas Schwung und Spannung, denn auch die Kandidatur von Jannik Kiesel ist eine Gegenkandidatur gegen den bisherigen Amtsinhaber. Dieser Schwung ist auch bitter nötig, denn wenn man sich die Antragsflut und die Inhalte der Anträge anschaut, so werden die Delegierten des Kongress gute Nerven und vor allem gutes Sitzfleisch mitbringen müssen. Der Kongress wird zäh!

Daher zum Schluss noch eine erfreuliche Meldung:

Bei der Kadetten- und Jugend-WM im Blitzschach auf Rhodos/Griechenland holte Simon Max Skembris vom SK Freiburg-Zähringen die Silbermedaille im Blitzschach in der offenen Kategorie U16. Simon Max, nur auf Rang 15 gesetzt, war als krasser Außenseiter ins Turnier gestartet. Er holte 7,5 Punkte aus elf Partien.

Ich wünsche dem Kongress gescheite Wahlergebnisse (Jugend voran!) und allen Lesern und Leserinnen viel Freude am Ehrenamt und vor allem an der Zeitung JugendSchach. Viel Spaß und viel Erfolg mit und beim Schach!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Aktuelles

Deutsche Schulschachmeisterschaften 2025

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 45: Der Rochadeangriff – Das Klassische Läuferopfer auf h7 Teil 4 – Der Läufer als Helfer

Eröffnungsecke: Angriffs- und Verteidigungsideen im Zweispringerspiel mit 4.d4

Beiträge zur Schachdidaktik 213: Schachdidaktische Modelle 76 – In Memoriam Karl-Heinz Podzielny

Taktik Matt / Matt oder Vorteil ? in 1 Zug

Taktik Matt oder Vorteil ? / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 3+ / Vorteil in 3+ Zügen

Kombiecke: Kombis von der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2024 Teil 2

Schachtaktik Mix 06/2025

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Schulschach – Schach als Schulfach

Ausbildung – DSJ-Akademie

Mädchen – Ausbildung zur Mädchenbetreuerin

Ausbildung – Juniorteamtreffen

Sport und Politik – rechtssicher positionieren

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp 2025

Termine – Termine – Termine