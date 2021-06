JugendSchach Ausgabe 07/2021

Ende Juni soll bei der Deutschen Schachjugend wieder richtig vor Ort Mensch gegen Mensch Schach gespielt werden. Und zwar bei den Nachholturnieren DVM 2020, die in der letzten Woche des vergangenen Jahres leider ausfallen mussten.

Und tatsächlich erhielten wir vor einigen Tagen die Zusage des Landkreises Waldeck-Frankenthal, der sich vor kurzem noch in der Spitzenposition der Landkreise mit den meisten Infizierten befand, dass wir diese Veranstaltung mit den DVM Altersklassen U20, U20w, U16, U14 und U14w durchführen können.

Was für eine Erleichterung! Endlich wird nicht für die Tonne geplant, gearbeitet. Die Schachjugend Deutschlands versammelt sich wieder zum Schachspielen. Natürlich mit den Abstandsregeln, mit Doppeltischen, mit Masken am Brett und mit Testen.

Als die Coronazahlen begannen zu sinken, machte sich der Arbeitskreis Spielbetrieb an Planungen die Kinder und Jugendlichen wieder zurück an die Schachbretter zu bekommen und bewarb den ersten DSJ Hybrid-Cup U14.

Hybrid heißt, man spielt übers Internet, aber man kommt als Mannschaft an einem Ort zusammen und kann dadurch mal wieder ein Schachturnier zusammen als Team spielen. Dafür muss die Coronasituation in den Regionen, aus denen die Mannschaften kommen, natürlich so sein, dass man sich überhaupt treffen darf. Die Auftaktveranstaltung macht Mut. 16 Teams beteiligten sich. Mehr dazu im Heft, vor allem mit Fotos von Jugendlichen am Brett!

Es geht also vorwärts, wir können wieder Figuren anfassen und per Hand bewegen und nicht nur auf dem Bildschirm per Mausklick. Hoffen wir also, dass der derzeitige Trend anhält, die Coronazahlen weiter sinken, keine neuen Mutationen sich verbreiten und die Menschen nicht übermütig und unvernünftig werden. Schaut man sich so um, hört man ihnen zu, dann kann einem angst und bange werden. Wir wollen doch wieder ein gesellschaftliches selbst bestimmtes Leben haben, das mehr als drei, vier Sommermonate andauert.

Klar ist auf jeden Fall, wenn jetzt wieder Turniere und Meisterschaften stattfinden, dann muss umso mehr trainiert werden. Also das Schachbrett raus und die Lehrserien aus JugendSchach aufgeschlagen. Das kann man auch gut am Baggersee machen!

In diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß mit JugendSchach und bleibt gesund!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 06/2021 kaufen

Sie können diese Ausgabe auch als ePaper digital lesen

Schach spielen!

Aktuelles

SSV Vimaria Weimar und SK Turm Kleve gewinnen den ersten DSJ Hybrid-Cup

Österreich gewinnt internationales Teambattle als Abschluss des ECU Mädchen- und Frauenschachwochenendes

Schachserien

Lernen von den Klassikern: Die Macht des Läuferpaares!

Eröffnungsecke: Reinfälle in der Eröffnung

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 4 / Vorteil

Kombiecke: Taktische Momente der U10 – U18 Online-Weltmeisterschaft 2020

Beiträge zur Schachdidaktik 172: Schachdidaktische Modelle 34 – Laskers Gebot

Schachtaktik Mix 07/2021

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Mädchen – internationales Schachwochenende für Mädchen und Frauen

ECU Schachwochenende Mädchen und Frauen – deutsches Programm

Mädchen- und Frauenschach – wie berichten wir über Frauenschach?

Termine – Termine – Termine