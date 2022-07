JugendSchach Ausgabe 07/2022

Es waren bewegende Worte, die Marina Nezhyvenko in ihrer Dankesrede auf der Siegerehrung der Deutschen Jugendmeisterschaften in Willingen fand. Sie machte noch einmal aufmerksam, aus welcher Kriegssituation die ukrainischen Familien nach Deutschland gekommen sind und wie dankbar sie sind, dass einigen von ihnen die Möglichkeit gegeben wurde an den Deutschen Meisterschaften teilzunehmen.

Ihr Sohn Mykhaylo erzählte zum Beispiel, dass der Vater in der Ukraine zurückbleiben musste und es sein Ziel ist, wenn sie wieder in die Ukraine zurückkehren, seinem Vater stolz den Pokal eines Deutschen Meisters überreichen zu können. Das Ziel zumindest konnte er erreichen, er gewann die DEM U10.

In der neu eingeführten DEM U8 fielen sich zwei ukrainische Kinder um den Hals. Sie kamen aus dem gleichen Dorf in der Ukraine, mussten beide mit ihren Müttern und Geschwistern fliehen. Die einen strandeten in Berlin, die anderen in Düsseldorf. Und hier in Willingen bei der U8-Meisterschaft fanden sie wieder zusammen.

Es ist wirklich ein gutes Gefühl, dass viele ukrainische Kinder und Jugendliche hier schon in Vereinen eine Heimat gefunden haben und von den Vereinen dabei unterstützt werden.

Natürlich gab es auch kritische Stimmen, die sich beklagten, dass wir die deutschen Nachwuchsspieler:innen benachteiligen würde, wenn wir Ukrainer zulassen. Komisch bei den übrigen Ausländern, die in Deutschland leben und bei den Meisterschaften seit Jahren dazugehören, wurde das noch nie so explizit gesagt.

Die DEM fand in diesem Jahr schon fast wieder zur alten Größe zurück und sie konnte, obwohl die Zahl der Teilnehmenden die Eintausendergrenze deutlich überschritt, sogar Corona trotzen. Und zwar dank der strengen Sicherheitsmaßnahmen, die die DSJ ergriffen hatte.

Der Schachsport ist ins Leben zurückgekommen. Viele, viele Veranstaltungen stehen an, seien es die nachzuholenden Deutschen Vereinsmeisterschaften, das Sommerlager als große Ferienmaßnahme, aber eben auch die vielen Veranstaltungen, die von den Ländern und Vereinen ausgerichtet werden. Es gibt viel nachzuholen und wir freuen uns darauf dies tun zu können.

Und im beginnenden Sommer bietet es sich ja an, Schach nach draußen zu verlegen. Dafür bietet die große Schachtour quer durch Deutschland viele Möglichkeiten. Mehr dazu findet man auf der Homepage der DSJ. Mit Schach raus auf die Marktplätze. Zeigen, dass es uns noch gibt. Das ist die Divise der Schachtour.

Egal wo ihr mitmacht, was ihr vorhabt, ich wünsche allen schöne Erlebnisse und viel Spaß sowie Erfolg!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Das wünscht wie immer

Ihr / Eurer Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Jugendmeisterschaften – Teil I

Schulschachmeisterschaften 2022

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 10 – Die Sprengung des Zentrums

Eröffnungsecke: Ein Repertoire gegen die Tarrasch-Verteidigung im Damengambit

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug Mix

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Vorteil / Matt in 3 Zügen aus alten Zeiten

Kombiecke: Kombinationen vom U16 Europameister Alexander Krastev

Schachtaktik Mix 07/2022

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Internationale Jugendarbeit – Y7 Summit

Ideenreich – Schachmeisterschaft auf Schiffen

Allgemeine Jugendarbeit – Lehrvideos

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp 2022

Jugendsprecher:innen – Netzwerktreffen der dsj

Termine – Termine – Termine