JugendSchach Ausgabe 07/2025

Liebe Leserschaft,

fast alle Ämter sind besetzt, so kann man aufatmen nach dem Bundeskongress des Deutschen Schachbundes. Das war dann aber auch schon fast der einzige Grund für ein Aufatmen.

Viel Applaus von den Delegierten erhielt Andreas Jagodzinsky, Vizepräsident Schachbund Nordrhein-Westfalen, für seinen Appell „Der DSB möge sich weniger mit Satzungsfragen beschäftigen und inhaltlicher werden.“ Leider widersprach die wiederholt hohe Anzahl an nicht richtungsweisenden Anträgen dem vorrangegangenen Applaus. Humoristisch zusammengefasst: „Spielt denselben Song nochmal! Alles klar, denselben Song und los!“. So steht es auf der Internetseite des Niedersächsischen Schachverbandes. Und in der Tat, schaute man in die Flut von Anträgen hinein, dann suchte man vergebens Anträge, die sich mit der Entwicklung von Schach beschäftigten, die den Verband nach vorne bringen wollten.

Dann der Höhepunkt – die Wahlen. Die Amtsinhaberin warb mit Kontinuität nach zwei Jahren im Amt, der Herausforderer mit neuen Ideen für den DSB. Gewählt wurde, da einige Delegierte sich nicht daran erinnern konnten, wie sie abstimmen wollten, die „Kontinuität“. Dafür eine sensationelle Neuerung bei der Wahl des Vizepräsidenten Verbandsentwicklung. Der Kandidat der Jugend wurde gewählt, auch weil der Amtsinhaber gar nicht erst anreiste und sein Amt verteidigte. Stattdessen ließ er lieber ein Pamphlet verlesen mit Vorwürfen gegen die Präsidentin. Schöner Stil! Jannik Kiesel, der Kandidat der Jugend, hatte ein Konzept, hatte Kandidaten für vakante Ämter besorgt, kann mit dem Begriff Verbandsentwicklung etwas anfangen, und trotzdem gab es 46 Gegenstimmen und 17 Enthaltungen. Zu jung mit 25 Jahren? Leider aus der DSJ,

gegen die man ja grundsätzlich stimmen muss?

Das es nicht gut bestellt ist um den Verband zeigen auch die vielen Klagen, mit denen sich das Schiedsgericht des DSB beschäftigen muss. Da klagen zwei Landesverbände mit Eilanträgen, dass man der DSJ die Ausbildung von Trainern untersagt, denn die Mehrheit der Länder hatte es ihr gestattet. Und Demokratie heißt ja, wenn man unterliegt bei Abstimmungen, dann eben Klage! Eine Referentin klagt gegen das Präsidium, da diese von ihm gemobbt und ausgegrenzt wird. Wie hieß es doch bei Andreas Jagodzinsky: „Der DSB möge inhaltlicher werden.“ Vielleicht über die Nichtwahl von zwei Kandidaten für die Vertretung der Senioren, die zweitgrößte Personengruppe im DSB? Aber auch das ist kein Problem, dann ernennt eben das Präsidium kurz nach dem Kongress eine ihm genehme Person.

Doch es soll Leute geben, die sehen mit Optimismus in die Zukunft des DSB!?

Wir wünschen jedenfalls allen gewählten Funktionsträgern des Deutschen Schachbundes ein glückliches Händchen für ihre Arbeit für das Schach in Deutschland.

Da kann man sich nur freuen, eine Woche nach dem Kongress zur Deutschen Jugendmeisterschaft fahren zu können. Dort arbeiten über fünfzig Ehrenamtliche am Gelingen dieses großen Schachevents, das mit einem Grußwort der Gebrüder Svane eröffnet wurde. Natürlich haben Frederik und Rasmus

früher selbst auf der Deutschen Meisterschaft mitgespielt.

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern und Leserinnen viel Freude am Ehrenamt und vor allem an der Zeitung JugendSchach.

Viel Spaß und viel Erfolg mit und beim Schach!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Aktuelles

Deutsche Schulschachmeisterschaften 2025

21. Schachtag für Grundschulen

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 46: Der Rochadeangriff – Das Klassische Läuferopfer auf h7 Teil 5 – Der Springer als Helfer

Eröffnungsecke: Angriffs- und Verteidigungsideen im Zweispringerspiel mit 4.d4 Teil 2

ChessBase – Schritt für Schritt Folge 3: Kommentierung

Taktik Matt / Matt oder Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 3+ / Großmeistertaktik

Kombiecke: Kombiniere mit dem Deutschen Vizemeister im Blitzschach – Christian Glöckler

Schachtaktik Mix 07/2025

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Schulschach – inklusives Schulschachturnier

Sportpolitik – Das Grundgesetz und der Sport

Mädchen – Mädchenförderung in Bretten

Mädchen – Ausbildung zur Mädchenbetreuerin

Schulschach – Schach macht schlau!

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp 2025

Termine – Termine – Termine