JugendSchach Ausgabe 07/2026

Liebe Leserschaft,

der neue DSB-Präsident, der eigentlich nie wieder kandidieren und mit dem DSB etwas zu tun haben wollte, startete auf der Deutschen Jugendmeisterschaft in Willingen eine große Charmeoffensive gegenüber der DSJ.

Paul Meyer-Dunker nahm an der Schiedsrichterausbildung im Rahmen der DEM teil und war natürlich Ehrengast auf der großen Siegerehrung bei diesem Jugendfestival. Paul Meyer-Dunker kennt die DEM im Gegensatz zu seinen Vorgängern und Vorgängerinnen aus erster Hand. Er war schon Teil des Teams Öffentlichkeitsarbeit und weiß daher nur zu gut, welches ehrenamtliches Engagement hinter diesem Event steckt.

Das brachte er sehr deutlich auf der Siegerehrung rüber und meinte dann zur Überraschung aller, warum sollen eigentlich immer nur DSB-Präsident:innen bei der DEM der Schachjugend als Ehrengast reden und nicht umgekehrt auch DSJ-Vorsitzende bei DSB-Veranstaltungen? Kurz gefragt, dann gesagt: Ich lade den DSJ-Vorsitzenden als Ehrengast zum Meisterschaftsgipfel des DSB nach Dresden ein.

Na, das ist doch was. Die Überraschung war gelungen und ein guter Einstieg bei der Jugend. Da kommen einem Erinnerungen hoch zu früheren Präsidentenbesuchen. Einer, Namen werden hier zum Schutz verschwiegen, fragte gleich nach seiner Ankunft, als man ihn durch die Räumlichkeiten führen wollte und mit den Ehrenamtlichen der DSJ bekannt machen wollte, wo es denn erstmal das kostenlose Mittagessen gäbe? Man muss halt Prioritäten setzen! Ein anderer fühlte sich bemüßigt, auf der Eröffnung der DEM allen Anwesenden mitzuteilen, dass es ja noch viel größere und bessere Turniere in Deutschland gäbe als die DEM der Jugend. Auch eine Form der Charmeoffensive! Ach ja, wenn man so lange dabei ist, hat man so manche Anekdote im Kopf, gute wie auch peinliche!

Die Deutschen Jugendmeisterschaften sind vorbei und werden in diesem Heft und in den folgenden noch ausführlich gewürdigt werden. Es war wieder ein echter Jahreshöhepunkt für den Kinder- und Jugendschachsport. Bei den vielen Ehrenamtlichen, die dieses Event in wochenlanger Vorbereitung und rund um die Uhr vor Ort möglich gemacht haben, heißt es jetzt erstmal Durchschnaufen, sich erholen. Ehrenamt bei der DSJ heißt übrigens wirklich Ehrenamt. Da sind alle gleich und werden gleich behandelt. Da wird nicht unterschieden zwischen wichtigem Ehrenamt und weniger wichtigem Ehrenamt, wie das im Erwachsenenbereich üblich ist.

Doch Zeit zum Verschnaufen gibt es eigentlich nicht. Das Angebot, das Programm der Deutschen Schachjugend ist so umfangreich, dass dafür kaum Zeit bleibt. Alles für die Kinder- und Jugendlichen. Sie profitieren davon. Für sie engagieren sich die Ehrenamtler der DSJ. Und deren Spaß, deren Freude an den Veranstaltungen ist der Lohn für sie. Und das ist in den Vereinen nicht anders. Das Ehrenamt hochhalten, es fördern, es unterstützen. Das ist die Aufgabe von uns allen. Deshalb vergibt die DSJ bei der Eröffnung der DEM ihren Ehrenamtspreis den „Goldenen Chesso“. Mehr dazu im DSJ-Forum in diesem Heft.

Ich wünsche allen Ehrenamtlichen weiterhin die Kraft und Freude trotz aller Widrigkeiten, die man ihnen in den Weg stellt, ihre Arbeit für die Kinder und Jugendlichen zu tun!

In diesem Sinne weiterhin viel Spaß mit unserem Hobby Schach und natürlich mit JugendSchach!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

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Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Jugendmeisterschaften – ein echtes Schachfestival!

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 58 – Der Rochadeangriff – Rochade mit Fianchettoläufer (Teil 10) – Der Abtausch auf g7

Beiträge zur Schachdidaktik 223 – Schachdidaktische Modelle 86 – Cambridge Springs 1904

ChessBase – Schritt für Schritt Folge 15: Hol mehr aus Deinem Training raus mit dem Nachspieltraining (Teil 1)

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 4+ Zügen / Matt oder Vorteil?

Kombiecke: Kombis von der DEM 2026 Teil 1

Schachtaktik Mix 07/2026

Eröffnungsecke: Strategien und Ideen gegen 1.b3 – Teil 1

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Projekt Mädchen-/Frauenschach – Abschlusskonferenz

Goldner Chesso für das Ehrenamt

Allgemeine Jugendarbeit – Bundesvereinskonferenz

Sport und Politik – Für einen offenen und vielfältigen Sport

Ausbildung – Module der Ausbildung auf der DEM

Ausbildung – D-/C-Trainer:innen

Termine – Termine – Termine

Titelfoto: Blick in den Turniersaal bei der DEM 2026 Quelle: https://www.deutsche-schachjugend.de