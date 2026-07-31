JugendSchach Ausgabe 08/2026

Liebe Leserschaft,

nachdem man in den Verbänden und auch in den meisten Vereinen lange Zeit Mädchen und Frauen nicht ernst genommen hatte, um dies freundlich auszudrücken, scheint sich unterdessen einiges zu tun, zu ändern.

Das liegt mit an der Frauenreferentin des DSB, Nadja Jussupow, die für ihr Referat kämpft, vor allem auch für die finanziellen Mittel für das Referat, die unbequem und kämpferisch ist. Das gefällt natürlich der Männerwelt nicht. Doch sie setzt auch um, sie bewegt etwas. Sie kommt aus dem Leistungsbereich, weshalb hier ihre Schwerpunkte liegen. Aber sie ruft auch Einsteigerinnenturniere ins Leben wie bei der DEM die Mütterturniere, oder bei der Deutschen Amateurmeisterschaft. Sie weiß auch, dass für eine Spitze eine Breite vorhanden sein muss.

Das liegt auch an der Projektgruppe, die gemeinsam von DSB und DSJ getragen wird, und die zur Förderung der Mädchen und Frauen im Schach eingesetzt wurde. Und aus der man – das Präsidium – die Referentin für Frauenschach herausgehalten hat. Siehe den Punkt, sie eckt an, weil sie was bewegt.

Die Projektgruppe arbeitet seit etwas über einem Jahr. Sie hat mittels verschiedener Fragebögen die Meinungen der aktiven Mädchen und Frauen in den Vereinen befragt, die ehemals aktiven Spielerinnen, die Mütter schachspielender Kinder und auch die Funktionsträger:innen. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind auf verschiedenen Regionalkonferenzen vorgestellt worden und werden auch Thema auf der Abschlusskonferenz in Dresden im Rahmen des DSB-Schachgipfels sein.

Aus den Ergebnissen der Umfragen ist auch ein Förderprogramm für Projekte von Vereinen, Schulen, Verbänden, Einzelpersonen entwickelt worden. Dieses Programm stieß auf eine große Resonanz. Über 20 Bewerbungen, über 20 unterschiedliche Ideen wurden eingebracht. Daraus hat die Projektgruppe einige ausgewählt, die nun gefördert werden mit bis zu 400 € pro Projekt. Ein Hauptkriterium bei der Auswahl war dabei, dass die Ideen auch von anderen, wenn sie klappen, umgesetzt werden können. Im DSJ-Forum werden in dieser Ausgabe und den folgenden die Ideen vorgestellt.

Mit Spannung warten wir auf die Umsetzung und die Ergebnisse.

Des weiteren gibt es sowohl von Nadja Jussupow als auch von der DSJ viele Angebote online. Entweder als Trainingsangebote oder als Spielangebote. Auch diese stoßen auf eine große Resonanz.

Bleibt also zu hoffen, dass dieser neue Schwung kein Strohfeuer ist, sondern ein Startsignal für dauerhafte Aktivitäten in diesem Bereich. Und es bleibt zu hoffen, dass sich möglichst viele in den Verbänden und Vereinen hinter der Aufgabe versammeln, viele Mädchen und Frauen für den Schachsport zu gewinnen, die Gewonnenen zu halten. Dafür müssen wir alle für einen Rahmen bei den Schachangeboten sorgen, in dem sich Mädchen und Frauen wohlfühlen können.

In diesem Sinne wünsche ich vor allem auch den Mädchen und Frauen viel Spaß mit unserem Hobby Schach und natürlich mit JugendSchach!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

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Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Schulschachmeisterschaften

Fortsetzung der Berichterstattung von der DEM 2026

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 59 – Der Rochadeangriff – Rochade mit Fianchettoläufer (Teil 11) – Nachlese

Eröffnungsecke: Strategien und Ideen gegen 1.b3 – Teil 2

ChessBase – Schritt für Schritt Folge 16: Spaß und Erfolg mit dem Nachspieltraining (Teil 2)

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt in 2 / Matt o. Vorteil in 2+ Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Vorteil in 2+ / Vorteil in 3+ Zügen

Kombiecke: Kombis von der DEM 2026 Teil 2

Beiträge zur Schachdidaktik 224 – Schachdidaktische Modelle 87 – Augustin Neumann

Schachtaktik Mix 08/2026

Lösungen 34

JugendSchach

DSJ-Forum

Ehrenamt – Auszeichnung für den DSJ-Vorsitzenden

Mädchenschach – Mädchenschachkongress

Ausbildung – DSJ-Akademie

Allgemeine Jugendarbeit – Bundesfreiwilligendienst

Allgemeine Jugendarbeit – Bundesfreiwilligendienst im Schach

Mädchenschach – Projekte aus dem Förderprogramm

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