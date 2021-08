JugendSchach Ausgabe 09/2021

Im August durften auch die Jüngsten endlich ihre Deutschen Vereinsmeisterschaften 2020 austragen. Der klassische Termin Ende Dezember 2020 fiel Corona zum Opfer. Der erste Ausweichtermin im Mai war auch noch zu früh, dann also der August. Durch die Ferienzeit konnten nicht alle qualifizierten Vereine antreten, leider, aber es ging ja darum die Meisterschaft überhaupt spielen zu können. Und viele sahen ihren Start dann auch unter dem olympischen Motto „dabei sein ist alles“!

Nicht unbedingt so der Hamburger Schachklub, der in den jüngeren Jahrgängen einfach absolute deutsche Spitze ist. Zum vierten Mal hintereinander wurde die DVM U12 gewonnen und dann gleich auch noch die U10 dazu mit sagenhaften 14:0 Punkten.

Ob es Ende des Jahres dann zur Austragung der Deutschen Vereinsmeisterschaften 2021 kommen wird, bleibt abzuwarten. Die Coronaentwicklung in unserem Land bietet nicht viel Anlass zur Hoffnung.

Nun Ende August steuert das Jugendschach auf seinen absoluten Jahreshöhepunkt zu, den Deutschen Jugendmeisterschaften. Diesmal wieder mit allen Altersklassen zum gleichen Termin am gleichen Ort, nachdem im vergangenen Jahr noch die Altersklassen getrennt über zwei Wochen ausgetragen werden mussten.

Die richtige Stimmung kam damals nicht auf, das soll dieses Jahr wieder anders werden. Leider aber noch ohne die offenen U25-Angebote, die werden dann hoffentlich 2022 wieder dabei sein. Zumindest aber wird für die Kleinsten das Kika-Turnier U9 angeboten. Ein ganz wichtiges Angebot, denn die Jüngsten dürfen nicht verloren gehen beim Schach.

Das sehen für den gesamten Sport auch die Bundesregierung und die deutsche sportjugend so, weshalb sie ein Programm aufgelegt haben, mit dem die Vereine animiert werden sollen, offene Sportangebote anzubieten, um die Kinder und Jugendlichen wieder an den Sport heranzuführen. Es bleibt zu hoffen, dass auch viele Schachvereine diese Chance nutzen und sich beteiligen. Los geht es mit einem ersten bundesweiten Aktionstag im Oktober dieses Jahres. Mehr zum Programm kann man im DSJ-Forum nachlesen.

In einigen Bundesländern hat die Schule schon längst wieder begonnen, in anderen hingegen spielt die Schule in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen noch überhaupt keine Rolle. Hoffentlich konnten die Ferien genutzt werden um wieder Schach zu spielen, nicht nur bei den Deutschen Meisterschaften.

In diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß beim Schach und mit JugendSchach und bleibt gesund!

Ihr / Euer

Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Meisterschaften 2020 beendet

Nadja und Artur Jussupow – Trainerin und Trainer des Jahres 2020

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 1 – Der Denkfahrplan

Eröffnungsecke: Königsindisch & Benoni gegen das Sämisch-System

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt, Vorteil? / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 3 / Matt in ? Zügen

Kombiecke: Taktische Momente des jungen WM-Herausforderers Ian Nepomniachtchi

Beiträge zur Schachdidaktik 174: Schachdidaktische Modelle 37 – Stauntons Analysen

Schachtaktik Mix 09/2021

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Fluthilfe für betroffene Schachvereine

dsj und BMFSFJ starten Bewegungskampagne

Auszeichnungen – Jubiläums-Chessy verliehen

Nachwuchsarbeit – Karlsruher SF erhält Grünes Band

Mädchenschach – Mädchen- und Frauenkongress

Termine – Termine – Termine