JugendSchach Ausgabe 10/2025

Liebe Leserschaft,

in DIE ZEIT erschien am 14. August 2025 ein Artikel mit der Überschrift „weibliche Züge, männliche Züge“ von Ulrich Stock. Ein hervorragender Artikel, weil er richtig sachlich geschrieben wurde. Was in unseren Zeiten, in denen vor allem Emotionen bedient werden, selten ist. Er hat nicht nur über das Thema Transmenschen geschrieben, sondern auch über die Thematik, dass weltweit so viel weniger Frauen als Männer Schach spielen. Er hat sich an das Thema herangetastet, hat mit vielen Betroffenen gesprochen und versucht die Themen von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Schade, dass das nicht der Standard ist.

In dieser Ausgabe findet sich ein Artikel über das neu in den Turnierkalender aufgenommene Turnier Mix-Teampokal U12. Ein Mannschaftsturnier, an dem nur Mannschaften teilnehmen dürfen, die zwei Mädchen und zwei Jungs an die Bretter bringen. In einem Team, gemeinsam spielend, kämpfend um den Erfolg. Das scheint mir die Zukunft zu sein. Ich weiß, es gibt diejenigen, die möglichst viel Trennung haben möchten, hier die Mädchenturniere, da die Jungenturniere. Das soll das Mädchenschach fördern, so heißt es. Ich bin aber ein Verfechter der Position, so viel wie möglich zusammen spielen zu lassen. Gemeinsam, miteinander. Grenzen überwinden und nicht verfestigen. Dabei ist dann allerdings darauf zu achten, dass fair miteinander umgegangen wird. Ohne Häme, ohne sexistische Sprüche. In gemeinsamen Teams hängt jeder, jede von der Leistung der anderen Mitspielenden ab. Nur gemeinsam hat man Erfolg.

Erfreulich bei der ersten Auflage war auch, dass die meisten Mannschaften bunt durch einander aufgestellt waren, nicht Brett eins und zwei Jungen und drei und vier Mädchen. Im Siegerteam kamen die meisten Punkte von den Mädchen an Brett eins und vier.

DSB und DSJ haben gemeinsam eine Projektgruppe zur Förderung des Mädchen- und Frauenschachs ins Leben gerufen. Derzeit werden Daten erhoben und Interviews geführt. Im September beginnen die Regionalkonferenzen in Stuttgart mit einer Konferenz für Baden und Württemberg. Weitere werden folgen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Man darf gespannt sein, welche Ansätze aus der Arbeit der Projektgruppe und den Regionalkonferenzen hervorgehen werden. Und welche dann am Ende auch umgesetzt werden. Denn daran scheitern ja oft die Projektgruppen. Es liegt viel Gutes in den Schubladen der Verbände, was nie zur Umsetzung kam.

Im Süden sind die Schachspielerinnen und Schachspieler noch in ihren verdienten Ferien, überall sonst hat der Alltag wieder begonnen und damit auch die neue Saison der Mannschaftskämpfe.

Ich wünsche allen noch schöne Spätsommertage und einen guten Start in die neue Saison. Mit JugendSchach haltet ihr ja genügend Trainingsmaterial in den Händen um noch besser zu werden!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Zitadelle Spandau gewinnt den 1. Mix-Teampokal

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht – Der Rochadeangriff

Folge 48 Fortsetzung – Schwierige Entscheidungen Teil 2

Folge 49 Die Rochade mit einem Fianchettoläufer Teil 1

Beiträge zur Schachdidaktik 216: Schachdidaktische Modelle 79 – Ein typisches Endspiel

ChessBase – Schritt für Schritt Folge 6: Bildschirmlayout – Standard oder nach eigenem Geschmack?

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Vorteil oder Matt / Matt in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler: Vorteil in 3+ Zügen / Großmeister-Taktik

Kombiecke: Kombis von der Deutschen Meisterschaft 2025 in Willingen Teil III

Schachtaktik Mix 10/2025

Eröffnungsecke: Die Erigaisi-Jobava Variante

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Inklusion im Rahmen eines Schachfestivals

Geschichte– Jubiläum Main-Taunus-Schachvereinigung

Schulschach – Schulschachkongress

International – deutsch–japanischer Simultanaustausch

Gestaltung – Zukunftswerkstatt der DSJ

Ehrenamt – Goldener Chesso fürs Ehrenamt

Pädagogik – warum Schachtraining

Termine – Termine – Termine