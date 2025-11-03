JugendSchach Ausgabe 11/2025

Liebe Leserschaft,

die Zeiten für eine gute Presse waren noch nie so gut wie heute. Der herausragende Erfolg von Matthias Blübaum brachte ein enormes Presseecho hervor. Und auch der aktuelle Bronzegewinn der Frauenmannschaft bei der Europameisterschaft fand Eingang in die Medien. Goldene Zeiten für den Schachsport in Deutschland?

Na ja, die Meldungen von Deutschen Schachbund klingen anders. Streit, Streit, Streit auf allen Ebenen. Außerordentlicher Kongress im Januar mit dem Toppunkt Abwahl des Präsidiums. Man hat den Eindruck, die Funktionärselite bekommt gar nicht mit, was sich schachlich in Deutschland tut, wo man steht, welche Chancen sich bieten. Da hat der Deutsche Schachbund in relativ kurzer Zeit aus einem riesigen Finanzloch von einer halben Million Euro ein Plus von ca. 300.000 Euro erwirtschaftet, doch egal, Streit, Streit, Streit um das Streiten willens. Viel fällt einem da als Betrachter von außen nicht mehr ein.

Daher zu anderen, schöneren Dingen. In diesem Heft findet ihr die 50. Folge der Serie „Denken und Planen leicht gemacht“ von Reinhold Rppperger. Das veranlasst mich mal wieder herzlich den Autoren der vielen Serien für das Training in der Zeitung JugendSchach zu danken. Sie sind das Kernstück der Zeitung. Vielen, vielen lieben Dank für die tolle Arbeit, die hier geleistet wird.

Ich freue mich aber auch über Feedback der Leser und Leserinnen, schriftlich oder im direkten Gespräch. Natürlich sind auch kritische Anmerkungen wichtig, denn wir wollen ja gut bleiben und im Sinne der Leserschaft arbeiten.

Kürzlich erreichte mich ein Leserbrief mit einem schachlichen Inhalt, den ich ausnahmsweise in das Vorwort einbaue. Es ist eine Studie von Michael Oestreicher aus Rosenheim. Studien sind ein besonderer Teil des Schachs, zu dem nicht alle Zugang haben, weshalb sie in JugendSchach nicht auftauchen.

Michael Oestreicher schreibt:

„Das hier gezeigte Schachproblem habe ich bewusst für Partiespieler gestaltet, indem es Bezug auf das Endspiel Dame gegen Bauer nimmt. Der schwarze Turmbauer steht unterstützt von seinem König schon auf der 2. Reihe. Dennoch kann sich die Dame durchsetzen, weil ihr König sich schon nahe genug am gegnerischen König befindet.

Nach sofort 1.Ke2? h1D kann Weiß nicht mehr in den geforderten 6 Zügen mattsetzen, Zunächst muss er mit 1.Dg3+! Kf1 (oder Kh1) 2.Df3+ Kg1 seine Dame besser stellen. Jetzt ist 3.Ke2! möglich, weil Weiß nach h1D mit 4.Df2 (die Dh1 blockiert den eigenen König) mattsetzen kann. Dem sofortigen Matt entgeht Schwarz nur mit einer Springerumwandlung h1S, welche das Feld f2 deckt. Doch nun folgt 4.Df1+ Kh2 5.Kf3 und Schwarz kann 6.Dg2 nicht mehr decken.



Ich habe in den einschlägigen Schachproblemdatenbanken (Problemdatenbank der Zeitschrift “Die Schwalbe” sowie der “Yet another Chess Problem Database”) geprüft, ob meine Aufgabe noch originell ist und in der Tat keinen Vorgänger gefunden.

Vielen Dank für diese und andere Zuschriften.

Ich wünsche allen eine schöne Herbstzeit, tolle Partien in der Saison der Mannschaftskämpfe und vor allem Spaß am Schach!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Aktuelles

Deutsche Ländermeisterschaft

Jugend-WM U14 – U18 in Albanien

Mädchen-Grand-Prix-Finale 2025 in Göttingen

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 50

Der Rochadeangriff – Rochade mit Fianchettoläufer

(Teil 2) – Die Zerstörung der Bauernformation

Eröffnungsecke Spezial: Partievorbereitung und Partieanalyse

Beiträge zur Schachdidaktik 217: Schachdidaktische Modelle 80 –

Springerrouten

ChessBase – Schritt für Schritt Folge 7: Richte Deine Datenbanken sinnvoll ein …

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt / Vorteil in 3+ Zügen

Kombiecke: Kombis von der Deutschen Meisterschaft 2025 in Willingen Teil IV

Schachtaktik Mix 11/2025

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Mädchenschach – Mädchenschachkongress

Mädchen-/Frauenschach – regionale Mädchen- und Frauenschachkonferenzen

Einladung zur Regionalkonferenz

Starker Auftakt: Erste Regionalkonferenz in Stuttgart

Gesellschaft – Vielfaltskongress

Gesellschaft – 25 Jahre Partnerschaft mit Terre des Hommes

Ehrenamt – Zukunftswerkstatt der DSJ

Termine – Termine – Termine