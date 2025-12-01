JugendSchach Ausgabe 12/2025

Liebe Leserschaft,

es geht immer weiter mit den Erfolgsmeldungen aus dem Leistungssport des Deutschen Schachbundes. Die positiven Schlagzeilen reißen nicht ab. Derzeit schaut alles gespannt nach Indien, wo im World-Cup in Goa die letzten Plätze für das Kandidatenturnier 2026 ermittelt werden. Für das Turnier, bei dem der Herausforderer des Weltmeisters ermittelt wird. Und genau der wurde schon mal aus dem World-Cup geworfen. Von? Na von Frederik Svane! Eine Nachricht, die es auf die Sportseiten der Tageszeitungen schaffte.

Die Jugend zog dieser Tage nach und kam mit einem frischgebackenen Europameister von den europäischen Jugendtitelkämpfen aus Montenegro zurück. Mykola Korchynskyi ist Europameister der Altersklasse U16.

In den Schachmedien wurde dieser Erfolg ausführlich gewürdigt. Veröffentlicht wurde dabei auch das Siegerfoto. Mykola strahlend mit großem Pokal auf dem Siegertreppchen auf Platz 1. Um seine Schultern hingen die deutsche und die ukrainische Fahne.

Dies schien den einen oder anderen zu stören, denn auf der DSB-Internetseite konnte man lesen, dass die Mutter von Mykola sich dafür entschuldigte und um Verständnis warb. Entschuldigen und um Verständnis werben? Wofür?

Mykola wurde in der Ukraine geboren, verbrachte seine Kindheit dort und musste dann mit seiner Mutter vor dem Krieg nach Deutschland flüchten. Hier wurde er aufgenommen und von seinem Verein SF Essen-Katerberg integriert. Das Schachspiel erlernte er in der Ukraine

von seinem Großvater, der immer davon träumte seinen Enkel mal ganz oben auf dem Siegertreppchen zu erleben. Das bleib ihm nicht vergönnt, denn leider ist er schon verstorben. Mykola hat also seine Heimat in der Ukraine und hier bei uns in Deutschland. Da ist es doch verständlich, dass er mit beiden Fahnen feiert und jubelt. Dafür muss sich keiner entschuldigen!

Wer das anders sieht, der sollte mal beim Vielfaltskongress der Deutschen Schachjugend in Hildesheim am ersten Dezember-Wochenende vorbeischauen.

Die Läden sind voller Weihnachtsartikel, die ersten Wintermärkte haben geöffnet. Und da dies die 12. Ausgabe von JugendSchach in diesem Jahr ist, wünsche ich schon jetzt allen Leserinnen und Lesern eine schöne, stressfreie Vorweihnachtszeit. Versüßt euch die grauen Tage mit den Schachaufgaben und Lehrserien aus diesem Heft und

bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

