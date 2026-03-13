Oster-Gewinnspiel Fragerunde 1

Wir starten mit etwas „Geschichte“ 😉

Diesmal gibt es einen Fritz 20 für die richtige ChessBase-Antwort und ein JugendSchach Jahres-Abonnement für die richtige JugendSchach-Antwort zu gewinnen!

Diese erste Fragerunde endet am 19.03.2026 und am 20.03.2026 gibt es dann die nächsten beiden Fragen für Euch.

Zur Teilnahme, Auslosung und Benachrichtigung sowie der weiteren Abwicklung im Gewinnfall benötigen wir von euch eine Emailadresse. Diese wird gemäß unserer Datenschutzbestimmungen nur zu diesem Zweck verwendet und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.