Oster-Gewinnspiel beendet

Liebe Schachfreunde,

unser „Oster-Gewinnspiel“ ist nun offiziell beendet.

Alle Gewinner sind gelost und folgende Schachfreunde haben sich sehr über ihre Gewinne gefreut:

Fritz 20: Martin Lederer, Geiselhöring

JugendSchach Jahres-Abonnement: Rainer Lechner, Bruchsal

Eröffnungslexikon 2026: Thomas Miehe, SV 1920 Hofheim

3 Eröffnungsbücher von JugendSchach-Autor Reinhold Ripperger: Jessica Duncker, Norderstedt

ChessBase ’26 Startpaket: Stefan Simmerl, Schachclub Windischeschenbach

Schachspiel German Classic Staunton mit Schachuhr Garde start: Franziska Brösel, Jena

Wir waren überwältigt von der regen Teilnahme und dem positiven Feedback. Vielen Dank dafür!



Allen einen schönen Frühling, bis bald – bis spätestens zum nächsten Gewinnspiel! 😉

Euer Team vom JugendSchachVerlag