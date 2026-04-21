Oster-Gewinnspiel beendet

Liebe Schachfreunde,
unser „Oster-Gewinnspiel“ ist nun offiziell beendet.
Alle Gewinner sind gelost und folgende Schachfreunde haben sich sehr über ihre Gewinne gefreut:
Fritz 20: Martin Lederer, Geiselhöring
JugendSchach Jahres-Abonnement: Rainer Lechner, Bruchsal
Eröffnungslexikon 2026: Thomas Miehe, SV 1920 Hofheim
3 Eröffnungsbücher von JugendSchach-Autor Reinhold Ripperger: Jessica Duncker, Norderstedt
ChessBase ’26 Startpaket: Stefan Simmerl, Schachclub Windischeschenbach
Schachspiel German Classic Staunton mit Schachuhr Garde start: Franziska Brösel, Jena
Wir waren überwältigt von der regen Teilnahme und dem positiven Feedback. Vielen Dank dafür!
Allen einen schönen Frühling, bis bald – bis spätestens zum nächsten Gewinnspiel! 😉
Euer Team vom JugendSchachVerlag