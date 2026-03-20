Oster-Gewinnspiel Fragerunde 2

Liebe Schachfreunde,

vielen Dank für das rege Interesse an unserer 1. Fragerunde.

Die beiden Gewinner der 1. Runde werden per Email benachrichtigt. Aus Datenschutzgründen können wir die Emailadressen hier nicht online veröffentlichen. Sollten die Gewinner der Veröffentlichung von Name und Ort zustimmen werden wird diese noch nachreichen.

Ein Extra Dankeschön geht an den Meuselwitzer Schachverein, der uns schnell auf einen kleinen technischen Fehler hingewiesen hat. Ein kleines Dankeschön ist unterwegs.

Und weiter geht es mit Runde 2 😉

Diesmal gibt es ein Eröffnungslexikon 2026 für die richtige ChessBase-Antwort und alle 3 Eröffnungsbücher von JugendSchach-Autor Reinhold Ripperger je 1x (Anzugsvorteil, Morra und Nimzo-Indisch) für die richtige JugendSchach-Antwort zu gewinnen!

Diese zweite Fragerunde endet am 26.03.2026 und am 27.03.2026 gibt es dann die letzten beiden Fragen für Euch.

Zur Teilnahme, Auslosung und Benachrichtigung sowie der weiteren Abwicklung im Gewinnfall benötigen wir von euch eine Emailadresse. Diese wird gemäß unserer Datenschutzbestimmungen nur zu diesem Zweck verwendet und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.

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Dieses Quiz war verfügbar zwischen 20. März 2026 00:00 und 26. März 2026 23:59.