Oster-Gewinnspiel Fragerunde 3

Liebe Schachfreunde,

auch unsere 2. Fragerunde ist bei Euch auf großes Interesse gestoßen – wir bedanken uns bei 381 Teilnehmern!

Rainer Lechner aus Bruchsal hat das JugendSchach-Abo in Runde 1 gewonnen und Jessica Duncker aus Norderstedt die 3 Bücher von JugendSchach-Autor Reinhold Ripperger aus Runde 2. Herzlichen Glückwunsch!

Die bisherigen ChessBase-Gewinner haben sich noch nicht zurückgemeldet. Bitte schaut mal in Eure Emailpostfächer nach Emails von unserem Partner ChessBase (@chessbase.com) und meldet euch. Vielen Dank!

Kommen wir zur 3. und finalen Runde, die ein wenig schwieriger ist…

Diesmal gibt es ein ChessBase ’26 Starterpaket für die richtige ChessBase-Antwort und ein Schachspiel German Classic Staunton mit Schachuhr Garde start für die richtige JugendSchach-Antwort zu gewinnen!

Diese letzte Fragerunde endet am 02.04.2026.

Zur Teilnahme, Auslosung und Benachrichtigung sowie der weiteren Abwicklung im Gewinnfall benötigen wir von euch eine Emailadresse. Diese wird gemäß unserer Datenschutzbestimmungen nur zu diesem Zweck verwendet und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.

Bitte gib deine E-Mail-Adresse ein: 1. Gibt es die JugendSchach Serien auch im ChessBase Format? Ja, schon seit 1989 seit 2005 ist noch in Vorbereitung 2. Welcher Autor veröffentlichte sowohl Beiträge für ChessBase, als auch den JugendSchachVerlag? Wolfgang Uhlmann Thomas Luther Dr. Karsten Müller

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