Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 08 2019

Mitten auf dem großen Rathausplatz in Bremen ereigneten sich Ende Juni wundersame Dinge. Ein Openairschachturnier für rund 1.000 Grundschulkinder bei bestem Wetter, vielen Zuschauern, großer Medienpräsenz. Ja gibt es denn so was, oder war das nur ein Traum? Von wegen. Es war Wirklichkeit.

In Bremen tut sich seit gut einem Jahr viel im Bereich Schach an der Schule. Unter dem Slogan „Schach macht schlau“ und dem Motto für die Abschlussveranstaltung „Schach macht Bremen schlau“, wird Schach unterdessen an vielen Bremer Grundschulen als Schulfach angeboten.

Marco Bode, ehemaliger Bremer Fußballnationalspieler und heute Vorsitzender des Aufsichtsrates von Werder Bremen, überzeugte in Bremen die Politik und die Wirtschaft auf Schach zu setzen. Er hat die Stiftung „Das erste Buch e.V.“ gegründet und bisher die Lesefähigkeit Bremer Schüler gefördert. Nun hat er die Förderung auf und durch Schach erweitert.

Die Bremer Schulsenatorin ließ sich begeistern und sowohl die Schulbehörde als auch die Bremer Bürgerschaft (Landesparlament) ziehen mit. Zwar nicht direkt mit Geld, doch die Initiative wird aus der Behörde heraus gesteuert. ChessBase liefert mit den Fritz&Fertig Lehrbüchern (Schüler- und Lehrerheft) das Unterrichtsmaterial und bringt viel Hamburger Schulschachwissen in die Initiative ein.

Diese Bremer Initiative kann Schule machen in Deutschland und auf andere Bundesländer überschwappen. Sie wird fortgesetzt und noch mehr Klassen aus den Bremer Schulen haben ihr Interesse bekundet dort mit zu machen.

Die Deutsche Schulschachstiftung unterstützt und wird sich um eine wissenschaftliche Begleitung sowie die weitere Lehrer/innenausbildung kümmern.

Diese Initiative zeigt aber auch wieder einmal, wenn ein Zugpferd, eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens hinter solchen Ideen steht, kann viel bewegt werden.

Viel bewegt, aber das rein aus der ehrenamtlichen Organisation heraus, wurde bei den Deutschen Kinder- und Jugendmeisterschaften (DEM) in Willingen.

Dieses Event vereint für eine Woche das gesamte Jugendschach in Deutschland, lässt Spitzensport und Jugendschach auf einander treffen, wirkt mit der großartigen Öffentlichkeitsarbeit fast in jeden Verein hinein.

Die DEM sind das Event in Deutschland und geben den Kindern und Jugendlichen einen großen Motivationsschub für unsere Sportart Schach. Was kann man mehr wollen und erreichen?

Natürlich wird die DEM einen gewichtigen Platz auch in der Zeitung JugendSchach einnehmen, beginnend mit diesem Heft.

Ich wünsche den Lesern viel Spaß mit der Zeitung JugendSchach.

Ihr / Euer

Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Die Deutschen Jugendmeisterschaften – Eine Erfolgsgeschichte –

Die neuen Deutschen Meister im Porträt 1

Schachserien

Lernen von den Klassikern: Wie spielt man mit dem Doppelbauern c3/c4? Teil 1

Beiträge zur Schachdidaktik 150: Schachdidaktische Modelle 13 – Cozio

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach – Vorteil

Kombiecke: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 Teil 1

Schachtaktik 2019/08

Eröffnungsecke: Typische Eröffnungsfehler

Lösungen

JugendSchach

Terminkalender

DSJ-Forum

Ehrungen – Goldener Chesso für das Ehrenamt

Ehrungen – Spieler/innen des Jahres

Ehrungen – Trainerin des Jahres

Schulschach – Schach macht Bremen schlau

Fairplay Werbewochen – Spielleiterin Kristin Wodzinski im Interview

Ausbildung – Schulschachpatent

Termine – Termine – Termine