Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 08 2020

Ich hoffe alle sind weiterhin gesund und bleiben dies auch im Urlaub!

Und es wird doch schon wieder gespielt, Mensch gegen Mensch am Brett und nicht im Netz. In der letzten Ausgabe meinte ich noch, bis zum direkten Schachwettkampf wird es noch dauern, doch die Lockerungen gehen weiter und weiter und es haben schon erste Schachturniere stattgefunden.

Viele Ideen wurden entwickelt, Hygienekonzepte erstellt. Was anscheinend alle vermeiden wollen, ist das Tragen von Mund- und Nasen-Bedeckung am Schachbrett. Das gilt als unzumutbar. Dabei wird doch immer gesagt, der Mund- und Nasenschutz schützt weniger einen selbst als den Gegenüber. Und beim Schachwettkampf sitzt man sich doch gegenüber.

Eines der Hauptprobleme ist, wie man den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m gewährleisten kann, vor allem da sich Schachspieler in der Nachdenkphase gerne nach vorne beugen.

Bei den Oberfränkischen Seniorenmeisterschaften fand man folgende Lösung:



Eine Parte an zwei Brettern auf zwei Tischen mit einem kleinen Abstand dazwischen. Jeder Senior behielt seinen Figurensatz und nahm diesen zu jeder Partie mit. Eine interessante Lösung. (Artikel von Jürgen Wempe auf ChessBase: https://de.chessbase.com/post/schach-in-zeiten-von-corona)

Mal sehen welche Lösung der Deutsche Schachbund anbietet, der seinen für Mai geplanten Meisterschaftsgipfel Mitte August in Magdeburg austragen will. Und die Schachbundesliga plant im September ein Mannschaftsturnier mit 8 Bundesligavereinen. Da wird über eine Plexiglastrennscheibe nachgedacht.

Wer sich an Urlaubsorten mit Internetverbindung aufhält, kann ja zwischendurch ein Turnier online spielen. Da muss man vielleicht nur den Abstand zur Familie wahren … Es bietet sich aber auch an in Ruhe das Trainingsmaterial durchzuarbeiten.

Egal, was unsere Leser vorhaben, wir wünschen Sonne, Erholung, Ruhe, Entspannung und eine schöne Zeit.

Und natürlich viel Spaß mit der neuen Ausgabe unserer Zeitung JugendSchach!

Ihr / Euer

Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Deutschland gewinnt internationales Mädchenturnier

Mädchen U18 geben sich geschlagen

Länderliga online

Schachserien

Lernen von den Klassikern: Praktische Turmendspiele (1)

Eröffnungsecke: Dreispringerspiel

Taktik Matt / Vorteil 1 Zug – Qualitätsgewinn

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach Matt / lange Matts

Kombiecke: Kombinationen von und mit GM Vincent Keymer

Beiträge zur Schachdidaktik 161: Schachdidaktische Modelle 24 – William Lewis

Schachtaktik 08/2020

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Fairplay im Sport – Fairplay auch online

DSJ Jubiläum – 50 Jahre Deutsche Schachjugend 1970 – 2020

mit dem Schachlösewettbewerb der Schwalbe 4/5 u.v.m.

Sportpolitik – Sportausschuss des Deutschen Bundestages

Engagementförderung – Juniorteamtreffen

Termine – Termine – Termine

Titelbild von Moutard auf Pixabay