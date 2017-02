Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 10 2016

Oh je, jetzt geht die Diskussion wieder los, sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig, können wir nicht mehr mithalten international, brauchen wir noch mehr Geld für den Leistungssport nach dem Motto Geld macht Sieger, muss in der Jugendförderung jetzt alles auf den Kopf gestellt werden, damit wir im Erwachsenenschach mithalten können?

Was ist passiert?

Eigentlich nichts Besonderes, die beiden Olympiamannschaften des Deutschen Schachbundes sind durch Niederlagen in den letzten Runden im Schweizer System der Schacholympiade auf hintere Plätze verwiesen worden. Im offenen Turnier (Männer) wurde die DSB-Auswahl 37. mit 13 Mannschaftspunkten (6 Siege, 1 Unentschieden und 4 Niederlagen) und bei den Frauen kam ein 31. Platz heraus mit ebenfalls 13 Mannschaftspunkten 5 Siegen, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Und das obgleich das Ziel lautete, besser als der Setzplatz einzulaufen. Bei den Männern war das Setzlistenplatz 13 und bei den Frauen Platz 10.

Aber es gibt ja auch Top-Nachtrichten aus dem Leistungsschach. Und die kommen aus dem Jugendbereich. Wieder passierte es in der Altersgruppe U16. Im letzten Jahr erspielte die männliche Jugend U16 einen Welt- und einen Europameistertitel. Jetzt zog die weibliche Jugend nach.

Fiona Sieber wurde Europameisterin U16 in Prag. Mehr darüber mit Partien, Interview und so fort in diesem Heft. Einen herzlichen Glückwunsch schon an dieser Stelle an Fiona!

Vergessen wir also schnell die einen Ergebnisse und freuen wir uns an Fionas Erfolg.

Zu planen war weder das eine noch das andere.

Das ist glaube ich immer ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Sportler sind Menschen, keine Maschinen. Mal passt es zusammen, mal eben nicht. Mal kann man den Moment greifen und zum Erfolg führen, das andere Mal läuft eher alles schief. Und das nicht nur im Schach. Wir können es ja derzeit gut bei Olympiade und Paralympics sehen.

In diesem Sinne wünsche ich weiterhin viel Spaß beim Schach und natürlich mit diesem Heft JugendSchach!

Ihr/Euer Jörg Schulz



Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 10 2016 kaufen

Schach spielen!

Aktuelles

Gold in Prag für Fiona Sieber

Schachserien

Jugendeuropameisterschaft 2016

KinderSchach Methodik II: Lektion Mattsetzen mit Turm und König gegen König

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach 22

Kombiecke: Deutsche Jugend Einzelmeisterschaft 2016 Teil 3

Schachtaktik 2016/09

Eröffnungsecke: Überraschende Züge im Grünfeldinder mit Lg5

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Ausbildung – Mädchenschachpatent

Ausbildung – Fritz & Fertig Lehrbücher

Internationale Jugendarbeit – olympisches Jugendlager Rio

Öffentlichkeitsarbeit – Fotowettbewerb

Ausbildung – Mädchen- und Frauenschachkongress

Gesellschaft – Schach mit Flüchtlingen

Termine – Termine – Termine