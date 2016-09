Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 05 2016

Im zurückliegenden Jahr durfte ich oftmals über herausragende Erfolge im Jugendschach berichten. Wir durften mit Roven Vogel einen Weltmeister und mit Leonid Sawlin einen Europameister bejubeln, einen europäischen Mannschaftserfolg feiern und so weiter, und so weiter. Es war ein tolles Jahr.

Man erlebt es noch einmal im Schnelldurchlauf, wenn man sich die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zur Spielerin und zum Spieler des Jahres durchsieht.

Denn die Deutsche Schachjugend ruft wieder zu dieser Wahl in den Kategorien U20 und U14 auf. Bernd Vöckler, der Bundesnachwuchstrainer hat die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten getroffen. Er geht dabei nach Ergebnissen, Erfolgen vor. Die Wähler, es ist eine offene Wahl, die online durchgeführt wird und an der sich jeder beteiligen kann, werden vielleicht auch andere Maßstäbe ansetzen. Sie suchen vielleicht die schon ausgeprägteste Persönlichkeit, die coolste Type. Jeder wird seine eigenen Auswahlkriterien haben. Und ich verspreche, die Wahl wird schwer fallen, es gibt viele sehr gute Kandidatinnen und Kandidaten. Einfach auf die Internetseite der Deutschen Jugendmeisterschaft gehen und sich dort ins Wahllokal klicken: www.dem2016.de

Im Mittelpunkt der nächsten Zeit werden wieder die Deutschen Jugendmeisterschaften in der Pfingstwoche stehen, da werden die nächsten Stars geboren, bestätigt oder vom Thron gestoßen. Jeder kann an dem Event Deutsche Meisterschaft teilnehmen. Denn es gibt dafür extra die offenen Turnierangebote wie die offene Deutsche U25 Meisterschaft oder das Kinderturnier über Pfingsten. Alle notwendigen Informationen und auch die Onlineanmeldemöglichketen findet man ebenfalls auf der Internetseite der DEM www.dem2016.de

Ich möchte den Blick der Leser aber auch auf andere Zielgruppen der Schacharbeit lenken, gerade in diesem inhaltlichen Zusammenhang passt das sehr gut.

Ich war selbst gerade in Leipzig und habe dort der ersten Förderschule für Körperbehinderte die Auszeichnung Deutsche Schachschule überreichen dürfen. Ein bewegender, anrührender Tag war das für mich. Welche andere Rolle spielt da doch unser Schachspiel, wie anders wird Schach da erlebt, umgesetzt, eingesetzt.

Oder nehmen wir die tolle Arbeit der Vereine und einzelner Schachfreunde, die mit Schach sich den nach Deutschland vor Krieg und Zerstörung geflüchteten Menschen nähern. Da ist Schach ein Zeichen der Menschlichkeit, der Freundschaft, ein Signal, das sagt, ihr gehört dazu, spielt mit uns, wir kümmern uns.

Das behinderte Mädchen, das nicht sprechen und sich kaum bewegen kann, teilt sich den anderen gegenüber mit Schach mit, genauso wie der geflüchtete Mensch, der unsere Sprache nicht spricht aber die des Schachspiels.

Schach ist so vielfältig, es wäre schön, wenn uns das öfter bewusst wäre und wir nicht nur die Jagd nach Punkten unter allen Umständen im Kopf hätten. Darüber nachzudenken, würde manch überhitztem Elternteil, Betreuer oder Trainer gut anstehen.

In diesem Sinne grüße ich alle herzlich und wünsche viel Spaß mit JugendSchach und dem DSJ Forum.

Ihr/Euer Jörg Schulz

