JugendSchach Ausgabe 02/2023

Es war wie früher, Weihnachtsfest oder Deutsche Meisterschaft, das war wieder die Frage in vielen Schachfamilien in Deutschland. Endlich konnten alle Deutschen Vereinsmeisterschaften wieder im Zeitraum 26. – 30.12.2022 durchgeführt werden. Ein Termin, der vielen Eltern Sorgenfalten auf die Stirn zaubert, vor allem den Müttern. Wie kann man an Weihnachten Schach spielen? Doch alle Versuche einen geeigneteren Termin zu finden sind bisher gescheitert. Am Ende blieb man über Jahrzehnte immer in der letzten Woche des Jahres hängen. Und für die erfolgreichen Vereinsmannschaften wartet dann ein super tolles Silvesterfest. Selbst erlebt als mein Hamburger Verein SC Diogenes Deutscher Meister wurde. Da habe selbst ich eine Rakete gen Himmel geschickt!

Das Schachjahr 2023 geht bei der Deutschen Schachjugend gleich richtig los. Eine Pause für die Kinder und Jugendlichen und auch für die Funktionsträger gibt es nicht. Einige der geplanten Veranstaltungen finden sich im DSJ-Forum wieder, wie die Gründung eines Juniorteams der DSJ; oder ein Schachcamp für Mädchen, die vielen Kinderschachturniere U8 und vieles mehr.

Und im Sommer lockt das zweite Sommercamp auf dem wunderbar gelegenen Zeltplatz in Rosdorf bei Göttingen. Der Platz bietet nicht nur ein Schwimmbad, sondern noch viele andere Sport- und Spielmöglichkeiten. Und Schach wird auch gespielt werden. Ein ideales Ferienangebot für Vereinsgruppen aber auch für einzeln anreisende Kinder, die neue Freunde gewinnen wollen.

Für den Deutschen Schachbund fing das Schachjahr nicht so erfreulich an. Das Bundesinnenministerium, das für die Leistungssportförderung zuständig ist, teilte dem DSB mit, dass die Starts deutscher Spieler:innen auf Europa- und Weltmeisterschaften ab sofort nicht mehr gefördert werden, da der Weltschachverband FIDE der Linie der meisten Weltverbände des Sports nicht folgt und russische Spieler:innen an ihren Turnieren teilnehmen lässt. Da ist er wieder der Konflikt Sport und Politik. Der Sport betont ja gerne, er hätte mit Politik nichts zu tun. Doch wenn ein Weltverband, wie der des Schachs, einen Vasallen von Putin als seinen Präsidenten wählt, ist man eben doch mitten drin im Konflikt Sport und Politik. Man darf gespannt sein, wie dieser Konflikt aufgelöst werden wird.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein wunderbares Schachjahr mit vielen tollen Erlebnissen und Erfahrungen. Möge das Training, JugendSchach bietet reichlich Stoff dafür, helfen die Ziele zu erreichen. Und ansonsten habt Spaß und Freude am Schach. das ist das Wichtigste überhaupt!

Ich grüße herzlich und bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Vereinsmeisterschaften

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 17 – Die Beweglichkeit der Figuren

Eröffnungsecke: Russisch – Moderne Hauptvariante

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Vorteil / Matt in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler – Vorteil in 3 / Matt/Vorteil ind 3/4 Zügen

Kombiecke: Kombinationen von der Deutschen Ländermeisterschaft 2022 Teil 2

Schachtaktik Mix 02/2023

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Ausschreibung BFD – Bundesfreiwillige gesucht

Ehrenamtsgewinnung – Gründung Juniorteam

Ehrenamtsförderung – Ehrenamtspreis Goldener Chesso

Gesellschaft – Rassismus in Deutschland

Gesellschaft – sexuelle Belästigung und Gewalt

Deutsch-Französische Informations- und Partnertagung

Schach für Mädchen – Mädchenschachcamp

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp als Zeltlager

Termine – Termine – Termine