JugendSchach Ausgabe 03/2023

Der Schulbereich machte den Anfang in der Angebots-palette von Meisterschaften und Turnieren mit der Durchführung des Deutschen Schul-Team-Cups, ein online Turnier für Schulmannschaften in allen Altersklassen. Die Lehrkräfte zogen dann gleich nach und spielten ihre Meisterschaft ebenfalls online.

Im Schulschach ist viel aufzuholen und man darf gespannt sein wie sich die Meldezahlen bei den Deutschen Schulschachmeisterschaften in diesem Jahr entwickeln werden. Nach einer Coronapause merkte man im letzten Jahr schon deutlich, dass der Wiederaufbau des Schachs in den Schulen Zeit benötigt. Alles war weggebrochen und die Lehrkräftenot in allen Bundesländern ist eine weitere Beschränkung beim Re-Start. Lehrkräfte werden in den Fächern benötigt, so dass ihnen kaum noch gestattet wird darüber hinausgehende Angebote zu machen.

Gut wäre es da, wenn die Vereine einspringen könnten. Doch das Kursangebot hat sich zeitlich aus den späten Nachmittagsstunden in den Mittagsbereich und damit die Betreuungszeit der Schulen verlagert, so dass viele Vereine Probleme haben, Ehrenamtliche zu finden, die für Schulschach Zeit finden.

Man darf gespannt sein, ob das Schulschachprojekt von DSB und DSJ da etwas ändern kann. Denn das Ziel des Projektes ist es ja, Vereine zu motivieren in die Schulen zu gehen und dort eine Arbeitsgemeinschaft aufzubauen, da man glaubt, dann würden die Kinder nur so in die Vereine strömen. Selbst wenn es die Vereine schaffen, Schulen zur Schacharbeit zu motivieren, so weiß jeder, der sich mit der Materie beschäftigt, dass es dann noch ein weiter Weg ist, bis die Schulkinder auch in die Vereine kommen. Dazu benötigt es nämlich nicht nur kostenloses Spielmaterial wie beim DSB/DSJ-Projekt, sondern besonderer Angebote der Vereine um den Kindern zu zeigen, dass Schach mehr sein kann, als einmal pro Woche gegen Freunde zu spielen. Und das fällt vielen Vereine schwer, da bei ihnen auch nicht mehr passiert.

Natürlich bleibt und ist die Schule ein großes Reservoir für die Nachwuchsgewinnung, weshalb ja auch alle in die Schulen drängen. Nur ein Selbstläufer ist es halt nicht, wie manch einer gerne vermitteln will.

Ich grüße herzlich die Lesergemeinschaft und wünsche viel Spaß mit der neuen Ausgabe.

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Deutscher Schulteam-Cup 2023

Deutsche Lehrkräftemeisterschaft online

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 18 – Die Beweglichkeit der Figuren Teil 2

Eröffnungsecke: Überraschungen im Vierspringerspiel

Taktik Vorteil / Vorteil oder Matt? in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler: Matt in 3 / Vorteil in 3 oder mehr Zügen

Kombiecke: Kombinationen von der der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2022

Beiträge zur Schachdidaktik 190: Schachdidaktische Modelle 53 – Gustav Richard Neumann

Schachtaktik Mix 03/2023

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Sportpolitik – Neuer Geschäftsführer der dsj

Schach mit Kindern – Kinderschach in Deutschland e.V.

Gesellschaftliche Jugendarbeit – Anti-Rassismus im Sport

Bildung Schule – Recht auf ganztägige Betreuung u. Förderung

Ehrenamtsförderung – Ehrenamtspreis Goldener Chesso

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp als Zeltlager

Termine – Termine – Termine