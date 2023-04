JugendSchach Ausgabe 04/2023

Das Warten auf diese Ausgabe war lang. Dafür entschuldigen sich der Verlag und der Redakteur. Aber gerade als der Redaktionsschluss für die neue Ausgabe anstand, wurde ich überraschend und unvorbereitet mit einer schweren Entzündung in ein Krankenhaus eingeliefert. Und zurück in der Wohnung konnte ich auch nicht sofort die Arbeit am Schreibtisch wieder aufnehmen. Wir hoffen auf das Verständnis in der Leserschaft von JugendSchach.

Dieser Vorfall passt zu den Ereignissen, die in den letzten Wochen auf das deutsche Schach niedergingen. Da war der plötzliche und unerwartete Verlust, den die Deutsche Schachjugend mit dem Tod ihres Finanzreferenten Rainer Niermann erlitt. Eine Woche zuvor hatte sich Rainer Niermann noch in einer schwierigen Finanzsituation erneut zum Finanzreferenten der DSJ wiederwählen lassen. Er wollte die Situation meistern und in Ruhe einen Nachfolger aufbauen. Die DSJ verliert eine starke Persönlichkeit, die dem jungen Vorstand der DSJ Halt und Rückendeckung gegeben hatte. Ein unfassbarer Verlust für das Jugendschach in Deutschland und für die Familie Niermann. Am 22. April wird Abschied von ihm genommen auf dem Waldfriedhof Lauheide in Telgte bei Münster.

Wochen zuvor löste der Deutsche Schachbund Fassungslosigkeit und Entsetzen bei den Schachpielenden in Deutschland aus. Er teilte kurz und knapp mit, dass der DSB es innerhalb von zwei Jahren geschafft hatte seine ganzen Rücklagen in Höhe von rund einer halben Million aufzubrauchen und nun vor einem finanziellen Scherbenhaufen zu stehen. Einsparungen und Beitragserhöhungen seien nun unumgänglich, so hieß es. Erklärungen wie es dazu kommen konnte, wer da was falsch gemacht hat, gab es hingegen nicht. Rücktritte auch nicht. Nur die Ankündigung des DSB-Präsidenten in dieser Situation nicht wieder kandidieren zu wollen.

Im letzten Vorwort ging es darum, wie nach der Pandemie das Schulschach wieder angekurbelt werden kann. Angesprochen wurde dabei auch das DSB-Projekt Vereine zu animieren Schulschachgruppen zu gründen. Gefeiert wurde das Projekt als ein Erfolgsprojekt. Natürlich steht es nun vor dem Aus, wie es schon vom DSB mitgeteilt wurde. Einsparungen sind in dieser Situation unumgänglich. Doch wo soll gespart werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich auch die Jugendversammlung der DSJ und verfasste einstimmig einen Appell an den DSB, seine Zusagen an das deutsche Jugendschach einzuhalten und nicht an den Wurzeln der Schachorganisation Hand anzulegen.

Das Schach erholt sich wie der gesamte Sport allmählich von der Pandemie. Und so wie durch die Lockdown Maßnahmen viele Kinder und Jugendliche dem Sport verloren gingen, so gewinnt der Sport sie jetzt wieder zurück. Da wäre es ein fatales Zeichen im Kinder- und Jugendbereich zu sparen. Doch zum Glück kommen aus den Landesverbänden sehr positive Signale dies nicht zu tun. So der Niedersächsische Präsident Michael S. Langer in einem Interview in der Zeitung Schach-Magazin 64. Auf die Frage, wo jetzt gespart werden solle, war seine Antwort: „Auf keinen Fall bei der Jugend!“

Schwere Zeiten also für das Schach in Deutschland. Und dann auch noch die verspätete Auslieferung von JugendSchach.

Ich bitte nochmals um Entschuldigung. Genießt nach der langen Wartezeit umso intensiver die neue Ausgabe!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Regionale Kinderschachturniere

Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler feiert 20-jähriges Dienstjubiläum

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 19 – Der Angriff gegen den unrochierten König: Angriff über die offene e-Linie

Eröffnungsecke: Sizilianisches Vierspringerspiel – Kobra Variante

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt/Vorteil / Matt in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 3 / Vorteil in 3 Zügen

Kombiecke: Kombinationen von der der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2022/2

Beiträge zur Schachdidaktik 191: Schachdidaktische Modelle 54 – Anderssen in Baden-Baden 1870

Schachtaktik Mix 04/2023

Lösungen

JugendSchach

Turnierkalender

DSJ-Forum

Nachrufe Rainer Niermann

Schulschach – Schach als Schulfach

Finanzen – keine Sparmaßnahmen im Kinder- u. Jugendbereich

Ehrenamt – Juniorteam der DSJ gegründet

Gesellschaftliche Jugendarbeit – Kindergrundsicherung

Mädchenschach – Mädchenschachcamp in Hamburg

Termine – Termine – Termine