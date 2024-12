JugendSchach Ausgabe 12/2024

Liebe Leserschaft,

dass die Zeitung im Januar 1990 mit ihren regelmäßigen Ausgaben begann, habe ich im letzten Vorwort verraten. Gibt es eigentlich unter den Leserinnen und Lesern einige, die seit Anfang an dabei sind, vielleicht sogar ab den beiden Nullnummern Ende 1989? Das wäre spannend zu erfahren und vielleicht meldet sich ja der eine oder die andere bei mir. Ich würde mich freuen!

Jetzt sitze ich an der Ausgabe 12 / 2024, wieder mit dem jährlichen Weihnachtsquiz, und habe für das DSJ-Forum gerade zwei Artikel abgeschlossen, die von gerade eben beendeten DSJ-Veranstaltungen berichten.

Da war das Mädchenschachcamp in Schweinfurt, das so überlaufen war mit interessierten Mädchen, dass wir sogar Zimmer in einem nahe gelegenen Hotel dazu buchen mussten. Und das im Mädchenschach, fantastisch! Das Camp war Teil der Betreuerinnenausbildung für Mädchen und wir können uns über vier weitere sehr gute Betreuerinnen freuen.

Eine von ihnen will sogar in ihrem Heimatland Rheinland-Pfalz in 2025 ein Landescamp für Mädchen organisieren.

So soll und muss das laufen. Wir benötigen in allen Bundesländern Camps für Mädchen, wollen wir die Zahl der Mädchen steigern und die Chance erhöhen, dass sie beim Schach und in den Vereinen bleiben. Dafür benötigen sie Veranstaltungen, in denen sie freudvoll ohne Stress mit Gleichgesinnten Schach erleben können. Diese Angebote muss es aber flächendeckend in ganz Deutschland geben. Nicht immer nur an Turniere denken, zur Mitgliederhaltung sind vor allem andere Formate notwendig. Und die können nicht nur von der Bundesebene angeboten werden. Damit erreichen wir zu wenige. Da müssen alle Ebenen mithelfen.

Die andere tolle Veranstaltung war der diesjährige, unterdessen der 16.!, Schulschachkongress in Magdeburg. Immer wieder eine tolle Veranstaltung und bewundernswert wie viele Lehrerinnen, Lehrer und Vereinsvertretende, die in Schulen arbeiten, sich beteiligen, sich fortbilden. Gerade in der Vermittlung von Schach an Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen und verschiedenster persönlicher Hintergründe ist es notwendig sich ständig fortzubilden. Und es ist andersherum erschreckend, wie viele mit einer gewissen Ignoranz von sich behaupten, sie bräuchten das nicht.

Auf dem diesjährigen Kongress sind wieder verschiedene neue Lehrmaterialien vorgestellt worden. Gerade in der Vermittlung von Schach in den jüngeren Jahrgängen hat sich in den letzten 10 Jahren so viel verändert, dass die alten Methoden von ehedem nicht mehr reichen um zeitgemäß Schach zu vermitteln. Und übrigens Leittragende sind am Ende die Kinder, die keine fachgemäße Unterrichtung erhalten!

In dieses Thema passt übrigens auch, dass die Deutsche Schachjugend ab 2025 in die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern einsteigt und damit das Ausbildungsangebot erweitert und so mehr Menschen die Chance bietet sich ausbilden zu lassen. Neu im Angebot der DSJ wird sein, dass die DSJ einen D-Schein den bekannten C-Scheinen voranstellt. Eine verkürzte Ausbildung, allerdings auch mit über 60 Übungseinheiten, mit Prüfungen. Der Schwerpunkt wird dabei auf der schachfachlichen Ausbildung liegen. Gestartet wird Anfang 2025. Die Daten und Inhalte werdet ihr demnächst auf der DSJ-Homepage finden.

Auch die Zeitung JugendSchach hat ihren Schwerpunkt ja in der Ausbildung mit den vielen Trainingsserien und so schließt sich der Kreis wieder.

In diesem Sinne wünsche ich mir, dass die Lesergemeinde von JugendSchach offen für Ausbildungsangebote bleibt und die Lehrserien bei der Verbesserung der Spielstärke helfen.

Ich wünsche allen weiterhin viel Freude an der Zeitung JugendSchach und viel Spaß und viel Erfolg mit und beim Schach!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Aktuelles

Jugendweltmeisterschaft in Brasilien – Bronze für Charis Peglau

Berlin-U25-Open – Höhepunkt der Nachwuchsszene

Schachserien

Eröffnungsecke: Drachen mit 9.0-0-0 d5 Teil 1 (Fortsetzung)

Denken und Planen leicht gemacht Folge 39: Der Rochadeangriff – Der Angriff gegen den h-Bauern (Teil 1)

Beiträge zur Schachdidaktik 208: Schachdidaktische Modelle 71 – Tarrasch in Hastings 1895

Taktik Matt / Matt oder Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt oder Vorteil / Matt in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 4 / 5+ Zügen

Kombiecke: Weihnachtsquiz – eine bunte Mischung zum Jahresende

Schachtaktik Mix 12/2024

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Sportpolitik – Vollversammlung der deutschen sportjugend

Schulschach – 16. Schulschachkongress

Sportpolitik – Mitgliederzahlen im Sport

Mädchenschach – Mädchenschachcamp zu Halloween

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp 2025

Termine – Termine – Termine