JugendSchach Ausgabe 02/2024

Gut dass es die Sportart Schach gibt, wenn der Fußball gerade mal eine Ruhepause einlegt, so wird wohl die Redaktion des Aktuellen Sportstudios des ZDF gedacht haben, als sie auf die Idee kamen Vincent Keymer einzuladen. Und das trotz Handball-EM im eigenen Land und der laufenden Wintersportsaison. Das spricht für Vincent als sportliche Persönlichkeit und ist gut für den Schachsport. Eine gute Figur hat Vincent abgegeben, obgleich die Moderatorin im Studio nicht gerade besonders gute Fragen gestellt hatte. Vincent hat den Schachsport gut vertreten und sogar bei der obligatorischen Torwand getroffen. Gut das wir ihn haben! Er wird noch viel für den Schachsport bewegen können.

Das alte Schachjahr 2023 endete mit einer spektakulären Veranstaltung im Jugendbereich, der erstmaligen zentralen Ausrichtung aller Deutschen Vereinsmeisterschaften in Magdeburg. Von der U10 bis zur U20 trafen sich alle an einem Ort. Gut für die Vereine mit mehreren Mannschaften, die dadurch als Verein sichtbar auftreten konnten. Schade nur, dass nicht alle acht Altersklassen auch im zentralen Maritim Hotel spielen konnten. So mussten beide U20-Meisterschaften in eine ehemalige Kirche ausweichen. Zwar ein interessanter Spielort, aber eben auch abgetrennt von den übrigen, so dass für sie der Begriff zentral nicht passte.

Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, die vom 26. – 30. Dezember vom großen DSJ-Team und dem Landesschachverband und der Landesschachjugend Sachsen-Anhalt gut organisiert wurde. Ein Experiment, dass bestimmt mal wiederholt werden wird.

Damit endete mit einem Paukenschlag ein Schachjahr des Kinder- und Jugendsports ganz ohne Pandemieprobleme, dafür mit schönen Events, einigen internationalen Erfolgen und einem wieder erstarkten Kinder- und Jugendschach in den Vereinen, was auch zu steigenden Mitgliederzahlen auf Bundesebene führt. So kann es weiter gehen. Und wird es auch. Der Terminkalender der Deutschen Schachjugend ist schon wieder gut gefüllt. Den Anfang machen die Kleinen mit ihren regionalen Kinderschachturnieren als ein Qualifikationsweg zur Deutschen U8-Meisterschaft, gefolgt von den Schulschachmeisterschaften und dann den Landesmeisterschaften der Schachjugenden, die wiederum im Mai in das Top-Event Deutsche Einzelmeisterschaften in Willingen münden.

Für alle diese Turniere und Meisterschaften muss man gut präpariert sein. Und dabei helfen die Trainingsserien in JugendSchach auch im Jahr 2024. Vielen Dank an dieser Stelle an die Autoren, die JugendSchach die Stange halten und weiterhin ihr Wissen mit uns allen teilen.

Ich wünsche uns allen ein ereignisreiches neues Schachjahr 2024 und viel Spaß weiterhin beim und mit dem Schach!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

