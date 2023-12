JugendSchach Ausgabe 01/2024

Als engagierter Schacharbeitender oder auch nur begeisterter Schachspielender kann man nur noch kopfschüttelnd auf den Deutschen Schachbund schauen. Wobei kopfschüttelnd ist noch zurückhaltend formuliert. In diesen Tagen ist der Bericht der Prüfungsgruppe über die skandalösen Finanzvorkommnisse im Schachbund veröffentlicht worden. Fassungslos kämpft man sich durch die sechzehn Seiten Prüfbericht. Da werden von den Führungspersonen reihenweise die eigenen Ordnungen gebrochen, werden hohe Ausgaben getätigt, ohne dass es dazu Kalkulationen gibt, da werden Sponsorenbeträge verbucht, die es gar nicht gibt. Und am Ende fehlen in der Kasse des DSB rund 500.000 €.

Und es geht munter weiter. Man spricht davon, auch der Prüfbericht, dass das Minus um weitere rund 100.000 € wächst, da man Fördermittel an das Bundesinnenministerium zurückzahlen muss, da man zwar Mittel bezogen, aber die dazu gehörenden Maßnahmen nicht durchgeführt hat. Es geht um Steuerrückzahlungen und zudem hat man auch noch vergessen, dass man Ausrichter des Mitropa-Cups ist, einem der traditionsreichsten Mannschaftswettbewerbe in Europa, an dem man in jedem Jahr teilnimmt. Und dass die Ausrichtungen reihum gehen bei den beteiligten Föderationen und nun Deutschland an der Reihe ist, hat man einfach nicht bedacht. Man hätte rechtezeitig dafür Gelder zurücklegen müssen. Jetzt muss der normale Etat herhalten.

Und das Präsidium sagt offen, es gibt wie fast immer in solchen Situationen nur den einen Weg: Beitragserhöhung, damit für die Unfähigkeit oben die Vereine unten die Zeche zahlen. Irgendwie denkt man unverzüglich an die große Politik, wenn man sich das Finanzgebaren des DSB anschaut…

Doch es gibt auch Licht am Schachhimmel! Und dafür sorgen die Schachspieler und -spielerinnen selbst. Mit ihren herausragenden Leistungen.

Da war der tolle Auftritt der noch recht jungen Nationalmannschaft mit dem Gewinn der Silbermedaille bei der Europamannschaftsmeisterschaft. Es machte Spaß das zu verfolgen und mitzufiebern. Von dieser Mannschaft kann noch einiges erwartet werden mit dem Anführer Vincent Keymer an der Spitze!

Da sind aber auch die aktuellen Erfolge des jungen Nachwuchses bei der Weltmeisterschaft U18 – U14, von denen in diesem Heft zu lesen ist. Mit zwei Medaillen – Silber und Bronze – kamen die Nachwuchsspieler:innen aus Italien zurück ins winterliche Deutschland.

Tolle Erfolge, die Spaß und Mut machen. Und noch besser wäre es, wenn die Funktionäre sich das zum Vorbild nehmen und auch gute Arbeit leisten!

Hoffen wir also auf gute Funktionäre im neuen Jahr und auf weiterhin viele Erfolge unserer Spielerinnen und Spieler.

Ich wünsche uns allen ein wunderschönes neues Schachjahr 2024 und viel Spaß mit dieser Ausgabe.

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Silber und Bronze bei Jugendweltmeisterschaften

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 28 – Der Angriff gegen den unrochierten König – Die Bedeutung der Diagonale a3-f8

Eröffnungsecke: Drachen mit 9.0-0-0 Ld7

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt / Vorteil in 3 Zügen

Kombiecke Kombinationen von der Deutschen Ländermeisterschaft 2023 Teil 2

Beiträge zur Schachdidaktik 198: Schachdidaktische Modelle 61 – Siegbert Tarrasch

Schachtaktik Mix 01/2024

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Mädchen- und Frauenschach – Women in Chess Foundation

Mädchen- und Frauensport – gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Finanzen– Spendenaufruf der DSJ

Finanzen– Bundesförderung für den Jugendsport

Deutsche Schachjugend – Mitarbeiter:in (m/w/d) gesucht

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp 2024

Termine – Termine – Termine