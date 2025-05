JugendSchach Ausgabe 05/2025

Liebe Leserschaft,

was für ein schöner Erfolg für das deutsche Schach! GM Matthias Blübaum wurde zum zweiten Mal Europameister und sein Kollege in der Nationalmannschaft GM Frederik Svane gewann zudem den Vizetitel.

Das lässt hoffen auf mehr, vor allem da aus dem Nachwuchs immer mehr junge Spieler nachrücken und auf sich aufmerksam machen. Wie zum Beispiel der Münchner Leonardo Costa, der gerade seine zweite GM-Norm in der Österreichischen Liga erzielte und das Erreichen des GM-Titels nur noch eine Frage der Zeit ist.

Da passt es gut, dass jetzt die Zeit der Nachwuchsmeisterschaften anbricht. Im Mai finden an verschiedenen Austragungsorten die Deutschen Meisterschaften der Schulen in verschiedenen Altersklassen statt und in der Pfingstwoche dann der Höhepunkt des Nachwuchsschachs in Deutschland, die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft in Willingen. Mal sehen, wen es da neu zu entdecken gibt. Denn auch Frederik Svane hat seine Laufbahn in Willingen beim Kika Turnier U9 begonnen. Wie überhaupt alle deutschen Top-Spieler und fast alle Spielerinnen in den verschiedenen Altersklassen der DEM am Start waren.

Verfügen Sie noch über freie Zeitkapazitäten? Dann können Sie sich beim Deutschen Schachbund bewerben, denn der sucht noch viele Männer und Frauen, die bereit sind für die verschiedensten Ämter zu kandidieren.

Bezeichnend für den DSB ist dabei, dass alle Aufgabenfelder, für die der Vizepräsident Verbandsentwicklung verantwortlich zeichnet, und die für die Vereinsarbeit von großer Bedeutung sind, unbesetzt sind. So können sie sich bewerben als Referent:in Öffentlichkeitsarbeit, Breiten- und Freizeitsportreferent:in, Referent:in für Onlineschach. Oder sie können Mitglied in der Kommission Breiten- und Freizeitsport werden. In allen Ämtern hätten sie – so der DSB-Werbetext – freie Gestaltungsmöglichkeiten.

Das wäre zumindest neu, denn in der Vergangenheit durften sich die Referent:innen nicht frei bewegen, neue Ideen einbringen und vor allem kein Geld ausgeben. Aber vielleicht ändert sich das ja demnächst, denn wir sollten doch davon ausgehen, dass bei den Werbetexten nicht geflunkert wurde. Und finanziell soll es dem DSB ja wieder besser gehen, so hört man. Die Vereine wurden ja auch gut zur Kasse gebeten, um den DSB nach seiner großen Pleite zu sanieren.

Sind Sie mehr juristisch bewandert, dann gibt es auch da was zu tun beim DSB. So sucht er auch noch für die verschiedenen Gerichte des DSB Mitstreiter:innen.

Also nichts wie ran. Wie heißt es doch beim DSB: „Klingt spannend – ist spannend!“

Ich wünsche allen weiterhin viel Freude am Ehrenamt und vor allem an der Zeitung JugendSchach. Viel Spaß und viel Erfolg mit und beim Schach!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Aktuelles

Gold und Silber bei der Europameisterschaft

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 44: Der Rochadeangriff – Das Klassische Läuferopfer auf h7 Teil 3 – Der Turm als Helfer

ChessBase – Schritt für Schritt Folge 2: Varianten erstellen

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt oder Vorteil / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 3+ / Vorteil in 3+ Zügen

Kombiecke: Kombis von der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2024 Teil 1

Beiträge zur Schachdidaktik 212: Schachdidaktische Modelle 75 – In Memoriam Peter Enders

Schachtaktik Mix 05/2025

Eröffnungsecke: Die Widerlegung von zweifelhaften Gambits Teil 2

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Ausbildung – DSJ-Akademie

Ausbildung – Patent für Schachtrainer:innen

Schulschach – Petition Schach als Bildung

Mädchen – Ausbildung zur Mädchenbetreuerin

Ausbildung – D- und C-Trainer:innenausbildung

Digitalisierung – KI in der Zivilgesellschaft

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp 2025

Titelbild: Deutscher Doppelsieg – GM Frederik Svane, GM Matthias Blübaum und der drittplatzierte GM Maxim Rodshtein (ISR) bei der Siegerehrung (Foto David Llada)