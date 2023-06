JugendSchach Ausgabe 06/2023

Der Deutsche Schachbund hat erstmals eine Frau an seiner Spitze. Auf dem regulären Kongress des Deutschen Schachbundes kam es zur Neuwahl des Präsidiums, da aufgrund der finanziellen schwierigen Lage des DSB mit vielen ungeklärten Fragen das alte Präsidium nicht mehr antrat. Es kam sogar so weit, dass der Präsident und der Vizepräsident Finanzen nicht entlastet wurden.

Doch zum Positiven zurück. Einzige Kandidatin für das Präsident:innenamt war WIM Ingrid Lauterbach. Bisher als Schachspielerin bekannt und nicht als Schachfunktionärin. Doch das muss ja auch nicht der Fall sein. Eine eh irrige Annahme, dass man sich in der Organisation über Ämter hochdienen muss. Vielmehr sind persönliche Qualifikationen der Kandidat:innen gefragt. Und aufgrund ihres beruflichen Werdeganges mit verschiedenen verantwortungsvollen Aufgaben und einem Verständnis von Finanzen schien sie den Delegierten als Präsidentin geeignet zu sein. Sie wurde zur ersten Präsidentin des Deutschen Schachbundes gewählt! Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch.

Wobei viele vorher sagten, zu dem Amt kann man nicht gratulieren, zu viele und vor allem finanzielle Probleme liegen vor. Ein Verband, der es innerhalb von zwei Jahren geschafft hat, vor dem finanziellen Aus zu stehen, obgleich man vor Jahren noch über Rücklagen von rund 600.000 Euro verfügte. Wie immer in solchen Fällen muss es jedes Mitglied in den Vereinen ausbaden, denn der Kongress beschloss mangels Alternativen eine Umlage in 2024 von 3 € pro Mitglied. Das Präsidium wollte zwar eine dauerhafte Beitragserhöhung aber das ließ der Kongress nicht zu. Zuvor sollen die Vorgänge der zurückliegenden Jahre aufgearbeitet und nach Einsparpotentialen gesucht werden. Bleibt zu hoffen, dass man diese nicht im Jugendbereich sucht!

Das Jugendschach ist jetzt in der heißen Phase der Meisterschaften. Zuerst sind die Deutschen Meisterschaften der Schulen dran, die derzeit überall stattfinden und teilweise auch schon abgeschlossen sind. Der Ansturm ist wieder gewaltig, so wie vor Corona. Und dann arbeiten alle an der

Vorbereitung der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften in Willingen, die am Pfingstsonnabend starten. Wieder mit einem sehr gut gefüllten Teilnehmerfeld, vor allem auch bei den offenen Angeboten. Gearbeitet wird an der Organisation, aber natürlich auch in den Trainingszimmern laufen

Vorbereitungslehrgänge und Einzeltraining, denn man will ja erfolgreich sein.

Mich haben einige Leserbriefe per Email erreicht. Vielen Dank für das aufmerksame Lesen von JugendSchach und die übermittelten Hinweise. Es hilft den Autoren, wenn auf Fehler hingewiesen wird, die wir natürlich alle versuchen zu vermeiden, aber das klappt nicht immer.

Ich wünsche der Leserschaft viel Spaß mit JugendSchach.

Nutzt die tollen Trainingsblöcke und habt weiterhin viel Spaß beim Schach.

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 06/2023 kaufen

Sie können diese Ausgabe auch als ePaper digital lesen

Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Schulschachmeisterschaften – WK Grundschulen und WK Grundschulen Mädchen

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 21: Der Angriff gegen den unrochierten König – Der Angriff über die Diagonale a4-e8 7

Eröffnungsecke: Nimzoindisch Rubinsteinvariante – der Weg zur Hübner-Variante

Beiträge zur Schachdidaktik 193: Schachdidaktische Modelle 56 – Baden Baden 1870

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 3/ Vorteil in 2 oder mehr Zügen

Kombiecke: Kombis von der Jugendhessenmeisterschaft 2023

Schachtaktik Mix 06/2023

Lösungen 33

JugendSchach

DSJ-Forum

Ehrenamt – DSJ-Gründungsvorsitzender verstorben

Ehrenamt – Dank an ehemalige Bundesjugendsprecherin

Mädchenschach – Betreuerinnenausbildung und Mädchencamp

Organisation – DSJ-Vorstand tagt

Ausbildung– DSJ-Akademie

International – dsj academy camp Gangwon Südkorea 2024

International – Deutschland – Japan

Termine – Termine – Termine