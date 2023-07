JugendSchach Ausgabe 07/2023

Endlich war es so weit. Die Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften konnten ohne jede coronabedingte Einschränkung gespielt werden. Und das führte zu einem neuen Teilnehmendenrekord. Vor allem die drei offenen Turniere der U25 waren nachgefragt wie noch nie und überstiegen sogar die früheren Zahlen vor Corona.

Endlich wieder den Jugendhöhepunkt im Schach in vollen Zügen genießen. Das war für viele Ansporn genug wieder nach Willingen zu reisen. Über 1.700 waren es schlussendlich. Schön, dass es zumindest im Kinder- und Jugendbereich dieses Event weiter gibt, nachdem der Deutsche Schachbund seinen Meisterschaftsgipfel aufgrund fehlender Finanzen einstellen musste. In der Jugend klappt so etwas weiterhin.

Davon konnte sich auch die neue DSB-Präsidentin Ingrid Lauterbach und ihr Sportvize Dr. Jürgen Klüners vor Ort überzeugen, wobei Jürgen Klüners diese Veranstaltung sehr gut kennt, hat er doch früher selbst im Organisationsteam mitgewirkt, als er noch in der Schachjugend aktiv war. Und hoffentlich ist der DSB-Präsidentin vor Ort klar geworden, sparen ist für den DSB notwendig, nur bitte nicht bei der Schachjugend!

Da sich viele, die im Jugendbereich aktiv sind, bei der DEM treffen, wird dort auch das Ehrenamt in den Vordergrund gestellt. Und zwar mit der Auszeichnung des Goldenen Chessos für ehrenamtlich Engagierte. Diese Ehrung gibt es leider nur bei der Schachjugend. Verliehen werden die Preise auf der Eröffnungsveranstaltung der DEM. Mehr dazu findet sich im DSJ-Forum. Auch auf der Eröffnungsfeier werden die Spielerinnen und Spieler des Jahres mit ihren Leistungen, die in 2022 erzielt wurden, geehrt. Dies ist ein Publikumspreis. Jährlich nehmen rund Eintausend an der Wahl teil. Auch eine Ehrung, die es nur bei der Schachjugend gibt. Die Gewinner werden im Bericht zur DEM aufgeführt.

Der nächste große Schachhöhepunkt für die Vereine und ihre Kinder und Jugendlichen findet in der letzten Woche des Jahres 2023 statt. Dann werden alle Altersklassen der Deutschen Vereinsmeisterschaften zentral an einem Ort ausgetragen. Und wo: Natürlich in Magdeburg, wo früher mal der Meisterschaftsgipfel des DSB stattfand.

Ich wünsche der Leserschaft viel Spaß mit Jugendschach. Und vor allem habt weiterhin viel Spaß beim Schach.

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 07/2023 kaufen

Sie können diese Ausgabe auch als ePaper digital lesen

Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften

Deutsche Schulschachmeisterschaften WK II und WK HR

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 22 – Der Angriff gegen den unrochierten König – Der Angriff über die Diagonale a4-e8 Teil 2

Eröffnungsecke: Bauernraub und Damenopfer gegen das Londoner System

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Vorteil in 2 / Matt?, Vorteil? in ? Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 3 / Vorteil in 3 Zügen

Kombiecke: Kombis von der Jugendhessenmeisterschaft 2023 Teil 2

Schachtaktik Mix 07/2023

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp als Zeltlager

Sportpolitik – Insolvenz der Schachjugend abgewendet

Ehrenamt – Verleihung Goldener Chesso 2023

Jugend – Freiwilligendienste

International – dsj-academy camp Gangwon 2024

Bildung – Nachhaltigkeit und Bildung im Jugendsport

International – Schachtrainer in China

Termine – Termine – Termine