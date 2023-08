JugendSchach Ausgabe 08/2023

Rudi Carrell fragte in einem seiner Schlager vor vielen Jahren „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“? Diese Frage stellt sich nicht mehr. Oder vielleicht doch, nur anders. Wann wird`s mal wieder ein Sommer ohne Hitzewellen, ohne Unwettergefahren. Ein richtig normaler Sommer?

Wir sind mitten drin in der Sommerpause, in der Ferienzeit. Zeit zum Wegfahren, Zeit für Schachturniere oder Ferienmaßnahen wie das Sommercamp der DSJ auf einem wunderbaren Zeltplatz mit Schwimmbad und vor allem vielen Bäumen, die Schatten spenden.

Man kann aber auch einfach sein Reiseschach, ein gutes Schachbuch, oder JugendSchach nehmen und sich mit einem kühlen Getränk irgendwo ein schattiges Plätzchen suchen und Schach genießen. Am besten natürlich zu zweit.

Egal, wie ihr die Zeit des Sommers mit Schach verbringt, ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine wunderschöne Zeit. Habt einen richtigen Sommer!

JugendSchach selbst macht keine Pause, wie alle wissen. Dafür geht ein herzlicher dank an alle Serienschreiber, die für JugendSchach zwölfmal im Jahr wunderbaren Schach Lehrstoff erstellen. Und dies teilweise schon seit vielen, vielen Jahren. Danke!

In diesem Heft gibt es den zweiten Teil des Rückblicks auf die diesjährigen Deutschen Meisterschaften. Die Jugendmeisterschaften fanden auch Eingang ins ARD-Kinderfernsehen, denn für die Sendung „neuneinhalb“ begleitete ein Fernsehteam Hussain Besou bei seinen Schacheinheiten, zu Hause, beim Training und eben auch bei der Jugendmeisterschaft. Ein schöner Bericht.

Das ZDF ließ sich nicht lumpen und brachte Schach mit Elisabeth Pähtz in den ZDF-Fernsehgarten, eine Sonntagmittagsshow mit viel Musik und Showanteilen. Elisabeth Pähtz musste Fragen zum Schach beantworten und gegen zehn Gegner:innen der Schachfreunde Mainz Simultan spielen. Dafür hatte sie nur 20 Minuten Zeit und kam dabei ganz schön ins Schwitzen. Schach ist halt Sport!

Ich wünsche der Leserschaft viel Spaß mit JugendSchach. Und vor allem habt weiterhin viel Spaß beim Schach.

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

