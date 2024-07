JugendSchach Ausgabe 07/2024

Liebe Leserschaft,

das waren sie also, die Deutschen Meisterschaften der Kinder und Jugendlichen, im Schulschach über alle Klassenstufen hinweg, und im Einzel in den Altersklassen U8 bis U25. Dafür wird geübt, trainiert in den Vereinen, in den Schulen. Ein Jahr lang, unterstützt von vielen Ehrenamtlichen aber auch von professionellen Trainer:innen. Tolle Ausrichtungen ließen die Herzen höher schlagen und motivierten sich weiter anzustrengen.

Den höchsten Motivationsfaktor haben wie immer die Deutschen Jugendmeisterschaften mit ihren spektakulären Angeboten. Alles, was Rang und Namen hat im Jugendschach versammelt sich dort. Und so kann man dieses Zusammentreffen auch nutzen um zum Beispiel Ausbildungsgänge durchzuführen, Ehrungen vorzunehmen. Man konnte sich als Schiedsrichter ausbilden lassen, oder in verschiedenen Patenten um besser im Bereich der Vereine, der Schulen, im Kinderbereich arbeiten zu können.

Mit den Verleihungen vom Goldenen Chesso wird das Ehrenamt ausgezeichnet wie auch die Spieler und Spielerinnen des Jahres. Die zentrale Deutsche Jugendmeisterschaft bietet dafür die Bühne!

Umso bedauerlicher ist es, dass nur die Deutsche Schachjugend solch ein Event anbietet, und das schon fast dreißig Jahre lang. 1996 in Pinneberg war die Geburtsstunde der zentralen Deutschen Jugendmeisterschaften, bei der sich alle Altersgruppen an einem Ort zur Meisterschaft treffen. Der DSB-Vizepräsident Sport Prof. Dr. Jürgen Klüners war vor Ort, leider der einzige DSB-Vertreter, und er hat hoffentlich mitgenommen, wie wichtig solch ein Event für das Schach ist. Bleibt also zu hoffen, dass auch der DSB irgendwann wieder in der Lage ist, eine zentrale Deutsche Meisterschaft auszurichten. Wo kann man besser Amateursport und Leistungssport zusammenführen?

Von der FIDE, unserem Weltverband, sind erstaunliche Dinge zu hören, die man so nicht vermuten konnte. Die Ethikkommission der FIDE hat auf Antrag den eigenen FIDE-Präsidenten Arkady Dvorkovich gerügt aufgrund seiner besonderen Nähe zu sanktionierten russischen Politikern und Personen. Er selbst kann sich nicht mehr frei in der Welt bewegen, da verschiedene Länder ihm die Einreise verweigern. Zudem wurde der russische Verband für zwei Jahre aus der FIDE ausgeschlossen. Der Hauptgrund hierfür sind die vom russischen Verband durchgeführten offiziellen Schachturniere auf den völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Staatsgebieten.

Ich gestehe ein, damit hatte ich in dem durch Russland beherrschten Weltverband nicht gerechnet. Und sehr wahrscheinlich wird es bei der Strafe auch nicht bleiben. Schon hat der Präsident Arkady Dvorkovich angekündigt, die Rechte der eigenen Etikkommission zu beschneiden, damit solche „Fehlurteile“ nicht wieder vorkommen. Ein bekanntes Muster von Personen, die mit der Demokratie nichts anfangen können. Umso besser, dass es noch unabhängig denkende und handelnde Personen gibt, die Unterstützung erfahren sollten. Doch wie fast immer die übergroße Mehrheit im Weltverband, darunter auch das deutsche Schach, schweigt und duckt sich weg.

Unabhängig vom Weltgeschehen, wir machen weiter und arbeiten wie immer für das Kinder- und Jugendschach in Deutschland und in diesem Sinne wünsche ich den Leserinnen und Lesern weiterhin viel Spaß am und mit Schach und auch viel Erfolg!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Grundschulmeisterschaften der Mädchen 2024

Deutsche Jugendmeisterschaften 2024

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 34 – Der Rochadeangriff – Wenn die Rochade in die direkte Katastrophe führt

Eröffnungsecke: Musterpartien zum Klassischen Sizilianer Teil I

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Vorteil / Matt in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler – Vorteil in 2+ / Matt in 3 Zügen

Kombiecke: Kombis von der DEM 2024

Schachtaktik Mix 07/2024

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Inklusion – Gert Schulz DSB-Referent für Inklusion

Allgemeine Jugendarbeit – 64inBewegung

Allgemeine Jugendarbeit – 75 Jahre Grundgesetz

Allgemeine Jugendarbeit – Schachokalypse

Allgemeine Jugendarbeit – Schach lernen

Sportpolitik – Finanzierung des Jugendsports sichern

Termine – Termine – Termine