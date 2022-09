JugendSchach Ausgabe 09/2022

Der August stand und steht voll im Zeichen des Schachs. Da war nicht nur die Schacholympiade mit brauchbaren Ergebnissen der deutschen Mannschaften, da waren vor allem auch die Nachholturniere der verschiedenen Altersklassen der Deutschen Vereinsmeisterschaften. Immerhin drei Deutsche Meisterschaften wurden gespielt in Willingen und in Düsseldorf. Direkt davor Ende Juli wurden drei weitere Meisterschaften in Kiel ausgetragen.

Die Vereinsmeisterschaften sind für viele Vereine der Jahreshöhepunkt, auf den man hinsteuert, hintrainiert, seine Arbeit abstellt. Da zeigt sich, was die Vereine in der Breite leisten. Deswegen ist es so wichtig gewesen, dass keine der Vereinsmeisterschaften ausgefallen sind. Verschoben aufgrund von Corona ja, aber eben nicht ausgefallen.

Im August fanden aber auch der erste Teil der Schachtour und das erste Sommerferiencamp der Deutschen Schachjugend mit traumhaftem Wetter auf dem Zeltplatz Stolle bei Göttingen statt. Über beide Veranstaltungen, die vom Bundesjugendministerium mit dem Programm „Aufholen nach Corona“ unterstützt wurden, wird noch zu berichten sein. Im September folgt der zweite Teil der Schachtour, auf der zusammen mit den Vereinen vor Ort für Schach geworben wird.

Unter Corona mussten vor allem die Kinder und Jugendlichen leiden, da viele Freizeit- und Sportangebote wegfielen und auch der Schulunterricht oft misslang. Doch dabei sollte man nie den Blick auf das viel größere Leid verlieren, das Kinder und Jugendliche auf der Welt erleiden müssen. Durch Corona sind viele von ihnen wieder zur Kinderarbeit gezwungen worden, viele Bildungsangebote kamen zum Erliegen. Darüber finden sich einige Informationen im aktuellen DSJ-Forum von unserem sozialen Partner terres des hommes, den die Deutsche Schachjugend dank der Spenden vieler seit dem Jahr 2000 unterstützt.

Es ist so wichtig, dass wir aus unserer Komfortzone immer mal wieder den Blick über den Tellerrand richten und überlegen, wie wir helfen können.

Einige der Leser sind noch in den Ferien, andere müssen wieder in die Schule und zur Arbeit. Ich wünsche allen schöne Erlebnisse und viel Spaß sowie Erfolge beim Schach und anderswo!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Das wünscht wie immer

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 09/2022 kaufen

Sie können diese Ausgabe auch als ePaper digital lesen

Schach spielen!

Aktuelles

Neue Deutsche Vereinsmeister

Medaillenregen in Thessaloniki

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 11 – Das Schachgenie Paul Morphy

Eröffnungsecke: Französisch Abtauschvariante – neue Ideen

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler: Matt in 3 Zügen (aus alten Zeiten)

Kombiecke: Kombinationen von der Deutschen Jugendmeisterschaft 2022

Beiträge zur Schachdidaktik 185: Schachdidaktische Modelle 48 – Der romantische Stil

Schachtaktik Mix 09/2022

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Sportpolitik – keine Dienstpflicht für Jugendliche

Internationale Jugendarbeit – Sport als Teil der europäischen Begegnung

Internationale Jugendarbeit – Japanaustausch

Freiwilligendienst – BFDler gesucht

Kinderschach – Kinderschachcamp

Kinderschach – terre des hommes-Kinderarbeitsreport 2022

Termine – Termine – Termine