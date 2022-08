JugendSchach Ausgabe 08/2022

Hitzewellen in Europa, Waldbrände nicht nur im Süden Europas sondern auch bei uns zum Beispiel in Brandenburg. Da soll man dann auch noch über die besten Schachzüge schwitzen?

Zum Glück müssen wir Schach ja nicht nur in stickigen Räumen spielen, wir können es überall spielen. Im Schwimmbad, soweit sie geöffnet sind, am Strand, im Schatten eines Baumes, auf dem Balkon mit den Füßen im kalten Wasser. Schach geht überall! Das ist eines der schönen Dinge am Schach!

Das wird sich auch auf der Schachtour zeigen, die Ende Juli startet, bis Mitte August fortgesetzt wird, und noch einmal im September durch Deutschland führt. Wer sich die Strecke anschauen möchte: https://www.deutsche-schachjugend.de/jugendarbeit/schachtour/

An all diesen Stationen werden Vereine und Schulen mit Schach in die Öffentlichkeit gehen und zeigen, dass Schach modern und cool ist und überhaupt nicht verstaubt, wie es die Vorurteile noch in manchen Köpfen beschreiben.

Die Deutsche Schachjugend unterstützt mit all ihren umfangreichen Materialien, die sie im Tourtransporter mit sich führt.

Doch auch ohne diese großartige Unterstützung sollte jeder Verein die Chance nutzen, um auf sich in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Drei, vier Biertischgarnituren, die man vielerorts ausleihen kann, reichen schon, und mit dem notwendigen Spielmaterial und netten aufgeschlossenen Schachspieler:innen kann der Schachsport präsentiert werden. Wichtig ist vor allem, dass man mit kompetenten Vereinsvertretern vor Ort ist um alle Fragen nach Training, Turnieren, etc. beantworten zu können. Man will ja Mitglieder gewinnen! Da muss man schon Offenheit zeigen!

Egal wo ihr mitmacht, was ihr vorhabt, ob Schach am Wasser oder auf einem Turnier, ich wünsche allen schöne Erlebnisse und viel Spaß sowie Erfolg!

Bleibt gesund und zuversichtlich! Das wünscht wie immer

Ihr / Eurer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 08/2022 kaufen

Sie können diese Ausgabe auch als ePaper digital lesen

Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Jugendmeisterschaften – Teil II

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 11 – Das positionelle Figurenopfer

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug aus Internet Partien

Taktik Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt in 2 Zügen / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler:

Matt in 3 oder mehr Zügen / Matt/Vorteil in 3 oder mehr Zügen aus alten Zeiten

Kombiecke: Kombinationen von der Jugendhessenmeisterschaft 2022

Beiträge zur Schachdidaktik 184: Schachdidaktische Modelle 47 – Das Läuferpaar

Schachtaktik Mix 08/2022

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Sportpolitik – Vereinssport ist unverzichtbar

Ausbildung – Bundesvereinskonferenz

Freiwilligendienst – BFDler gesucht

Schach in der Schule – Warum Schach in der Grundschule?

Schach in der Schule – ein Schulschachprojekt

Internationale Jugendarbeit – Japanaustausch

Termine – Termine – Termine