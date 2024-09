JugendSchach Ausgabe 09/2024

Liebe Leserschaft,

und schon wieder habe ich die vergangenen Tage, wenn die Zeit es erlaubte, vor dem Fernseher verbracht und mich am Sport begeistert. Diesmal waren es die Olympischen Spiele, die mich in ihren Bann zogen. Vor allem Sportarten zu sehen, die sonst im Verborgenen stattfinden, das ist die große Chance bei Olympia. Wenn die Fernsehgewaltigen dies zulassen und nicht wie sonst auch mit Fußballübertragungen aufwarten. Selbst der Auftakt der zweiten Fußballbundesliga war ihnen wichtiger als Olympia. Dafür wurden die Direktübertragungen extra unterbrochen. Dabei hatten wir doch gerade Fußball rund um die Uhr.

Der Sport begeistert mich, eigentlich egal welcher. Das Drumherum, vor allem wenn Funktionäre daran beteiligt sind, das schreckt mich wiederum ab. Und da bot die Olympiade ebenfalls viel. Ob bewusst übersehenes Doping, Milliarden scheffelnde Funktionäre oder der peinliche Geschlechterkampf im Boxsport mit einem aus Russland per Video zugeschalteten Verbandspräsidenten, der in Paris nicht einreisen durfte, da er auf der internationalen Sanktionsliste steht. Wer denkt da nicht an den Schachsport? Im Geschlechterkampf ging es nicht um die Sportlerinnen, es ging um Machtkämpfe von Funktionären.

Da war es dann ganz schön, dass ich mir beim Sommercamp der Deutschen Schachjugend eine einwöchige Olympiapause gönnen konnte. Direkte Kinder- und Jugendarbeit auf einem wunderbaren Zeltplatz bei strahlendem Sonnenschein. Und wer stand im Mittelpunkt? Die acht- bis sechzehnjährigen Teilnehmenden! Ihnen eine unvergessliche Woche zu bereiten, war unser Ziel. Und glaubt man ihren Aussagen bei der Verabschiedung, war uns das gelungen.

Schön, dass es noch so viele Menschen gibt überall in Deutschland und auf der Welt, denen es wichtig ist, etwas für Kinder und Jugendliche, für die Sportler:innen zu tun und nicht nur für sich, Macht und Geld.

Und natürlich gut für JugendSchach, denn so können wir immer wieder über tolle Turniere und großartige Leistungen berichten, wie in diesem Heft.

Dabei möchte ich die Gelegenheit nutzen, der Leserschaft zu danken für ihre Treue zur Zeitschrift, für die Einsendungen von Berichten, Reaktionen und auch für Fehlermeldungen. Wir bemühen uns redlich keine Fehler zu machen, ausschließen können wir es jedoch nicht.

Im Beitrag der 35. Folge von Reinhold Ripperger in Ausgabe 08/2024 sind uns in der 1. Partie auf Seite 10 doch tatsächlich die Züge zwischen dem 6. Zug von Weiß bis zum 9. Zug von Schwarz abhandengekommen. Wir bitten um Entschuldigung, ab Seite 6 gibt es die vollständige Partie nochmal bevor es mit dem neuen Thema weiter geht.

Denn, wie es im Leserbrief stand, erfreut sich die Lehrserie wie auch die der anderen Autoren größter Beliebtheit.

Der Leserbrief endet mit dem schönen Satz: „Vielen Dank für die tolle Zeitschrift!“. Das motiviert und bestätigt uns, auch nach 35 Jahren noch eine wertvolle Schachzeitschrift herauszubringen, die viele Schachfreunde nicht missen möchten.

In diesem Sinne, liebe Leserschaft bleibt uns gewogen und habt weiterhin viel Spaß am und mit Schach und viel Erfolg!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 09/2024 kaufen

Sie können diese Ausgabe auch als ePaper digital lesen

Schach spielen!

Aktuelles

EU-Jugendmeisterschaften 2024

Jugend-Grand-Prix 2024 in Eisenberg

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht: Folge 36 – Der Rochadeangriff – Der Angriff gegen den g-Bauern (Teil 1)

Beiträge zur Schachdidaktik 205: Schachdidaktische Modelle 68 – Lasker vor dem WM-Kampf 1894

Taktik Matt in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler: Matt in 3+ / Vorteil in 2+ Zügen

Kombiecke: Kombinationen von der DEM 2024 Teil III

Schachtaktik Mix 09/2024

Eröffnungsecke: Musterpartien zum Klassischen Sizilianer Teil II

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp 2024

Mädchenschach – Förderprojekt

Mädchenschach – Mädchenbetreuerinnenausbildung

Mädchenschach – Mädchenschachcamp

Spielbetrieb – Ausrichter gesucht

Gesellschaft – Generationengerechtigkeit

Allgemeine Jugendarbeit – Simultanschach für einen guten Zweck

Allgemeine Jugendarbeit – 24-Stunden-Blitz

Termine – Termine – Termine