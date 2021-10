JugendSchach Ausgabe 10/2021

Der Jahreshöhepunkt im Deutschen Jugendschach konnte Ende August erfolgreich durchgeführt werden. Wieder trotzte die Jugend Corona. Noch zwar ohne die offenen Angebote, doch es trafen sich trotzdem eine Woche lang über 800 Schachbegeisterte bei der DEM in Willingen im Sauerland.

Jetzt noch Anfang Oktober die Deutschen Ländermeisterschaften austragen und dann wäre man wieder im üblichen Jahreskalender und Rhythmus des Jugendschachs. Doch für die Deutschen Vereinsmeisterschaften in der letzten Woche des Jahres mag man noch keine Prognose wagen. Wer weiß jetzt schon in welcher Welle wir uns dann befinden. Hoffentlich in der Impfwelle.

Viele Fachleute machen sich intensiv Gedanken, was die Pandemie mit den Kindern und Jugendlichen gemacht hat, welche Auswirkungen, welche Langzeitfolgen wird es geben?

Der Sport leidet genauso wie die Kinder und Jugendlichen unter ihr. Deshalb gibt es jetzt groß angelegte Wiederbelebungsaktionen des Sports, der Regierungen auf Länder- und Bundesebene, um die Kinder und Jugendlichen wieder zum Bewegungssport zu bringen. Einige Ideen, wie man Schach mit Bewegung verbinden kann, finden sich im DSJ-Forum.

Dort im Forum hat sich auch der Schulschachreferent der DSJ, Helge Frowein, seine Gedanken gemacht, welche Auswirkungen Corona und vor allem die Schulschließungen auf das Schachangebot an Schulen haben. Da wächst eine Generation heran, die das klassische Schach gar nicht mehr kennen gelernt hat. Selbst mit dem Opa konnte ja nicht mehr gespielt werden.

Umso wichtiger, dass möglichst viele Angebote von der Schachorganisation entwickelt werden. So wird die DSJ zum Beispiel im August 2022 ein großes Ferienlager anbieten. Mindestens 100 Kinder, Jugendliche sollen teilnehmen können, gerne aber auch mehr. Geboten werden wird viel Sport, auch Schach, Lagerfeuer und vieles mehr. Und im nächsten Jahr wird es eine große Werbetour Schach im Verein durch Deutschland geben. Da wird es unsere gemeinsame Aufgabe sein, Schach sichtbar, Schach erlebbar zu machen.

Der Sport und auch der Schachsport stehen vor vielen Problemen, doch wie sagt Helge Frowein in seinem Artikel: „Nicht von Problemen sprechen sondern von Lösungen.“

In diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß beim Schach und mit JugendSchach und bleibt gesund!

Ihr / Euer

Jörg Schulz

