JugendSchach Ausgabe 12/2022

Ja kann das denn sein? Da sitze ich hier und arbeite an der zwölften Ausgabe des Jahrganges 2022. Die Weihnachtsausgabe. Bewusst wurde mir das so richtig, als ich das Weihnachtsquiz von unserem Kombinationsguru Uwe Kersten im Mailpostfach geöffnet hatte.

Verdammt mir ist noch nicht nach Weihnachten. Eben waren es doch noch 20 Grad und zwar draußen! Habe bisher alle Blicke auf Stollen und sonstigen Weihnachtskram vermieden und nichts davon angerührt. Aber da die Erstellung der Zeitung ja etwas Vorlauf benötigt, sitze ich also an der Weihnachtsausgabe!

Zwar wird die Arbeit an der ersten Ausgabe 2023 auch noch jetzt in diesem Jahr abgeschlossen werden, wie gesagt der Vorlauf der Arbeiten, bis sie beim Leser angekommen ist, doch scheint es jetzt angebracht, einen kleinen Rückblick zu wagen.

Mit Corona hatte uns auch in 2022 ein Thema fest im Griff. Welche Vorsichtsmaßnahmen sind noch angebracht, welche Vorsicht muss man walten lassen, wer hat Lust und Mut sich schon wieder ans Brett zu setzen, an Veranstaltungen teilzunehmen? Das Interesse am Schach ist groß, das zeigen eigentlich alle Turniere. Viele von ihnen sind schon kurz nach der Veröffentlichung der Ausschreibung ausgebucht.

Wir erleben derzeit wieder die politischen Diskussionen über Coronaregeln, wobei mich die Unbekümmertheit dieser Krankheit gegenüber doch immer wieder irritiert. Es ist gut, dass viele bei Erkrankungen nur geringe Symptome zeigen, doch leider erreichen einen auch viele andere Informationen wie gerade bei einer Absage zum Schulschachkongress. Viermal geimpft, erste Erkrankung, und doch ein schwerer Verlauf mit Langzeitauswirkungen. Bitte verharmlost diese Krankheit weiterhin nicht. Dann können wir auch in 2023 wieder viel Schach anbieten und Schach spielen.

Auch international konnte wieder in Präsenz gespielt werden und aus deutscher Sicht recht erfolgreich. Unser Nachwuchs muss sich international nicht verstecken, auch wenn es Träumer gibt, die immer mehr Medaillen und Top-Ten-Plätze fordern.

Die Schlagzeilen, die Schach mit dem Thema Betrug in alle Medien brachte, werden uns bleiben, leider. Wie schon beim Thema Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Schach müssen wir uns eingestehen, unsere Schachspieler:innen sind nicht die erhofften Gutmenschen auf allen Ebenen. Sie fehlen genauso wie andere und jagen nach Erfolg und Geld mit allen Mitteln. Und viele, die daran was ändern könnten, schauen weg.

Verzweifeln wir also? Nein, Schach ist immer noch eines der interessantesten Spiele und hoch anerkannt in der Gesellschaft. Weshalb es weiterhin in den Schulen und Vereinen viele Ehrenamtliche geben wird, die mit Begeisterung für die Verbreitung arbeiten und mit viel Spaß den Kindern und Jugendlichen Schach beibringen.

Dabei wird JugendSchach auch im Jahr 2023 tatkräftig mit ihren Inhalten helfen. Das verspricht mit den besten Wünschen – bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 12/2022 kaufen

Sie können diese Ausgabe auch als ePaper digital lesen

Schach spielen!

Aktuelles

Tingrui Shen bester Deutscher bei der Jugend-Europameisterschaft

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 15 – Stellung der Figuren

Eröffnungsecke: Holländisch – Rapport-Angriff

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 3+ / Matt/Vorteil in 3+ aus alten Zeiten

Kombiecke: Weihnachtsquiz mit Studien verschiedener Problemkomponisten

Beiträge zur Schachdidaktik 188: Schachdidaktische Modelle 51 – Duelle zwischen Adolf Anderssen und Max Lange

Schachtaktik Mix 12/2022

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Mädchen und Frauen – Mädchen- und Frauenschachkongress

Schach mit Mädchen – Vereinsaufruf der Württembergischen SJ

Schach mit Mädchen– Schulschachpatent für Frauen

Ehrung

Jugendsport – dsj-Vollversammlung

Prävention – Resolution zu Safe Sports

Termine – Termine – Termine

Titelbild: Nikolausschachturnier der Deutschen Schachschulen GS Am Sandberge und GS Wasserkampstrasse, mit freundlicher Genehmigung von Michael May. Vielen Dank für die Zusendung dieses tollen Fotos passend zur Ausgabe 12!