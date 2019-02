Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 02 2019

Nach dem großen, weltmeisterlichen Schach ist erstmal wieder etwas Ruhe eingekehrt, obgleich man das im internationalen Turnierkalender eigentlich gar nicht sagen kann, ein Event jagt das nächste, Ruhe kommt da nicht auf.

Und trotzdem, wir ignorieren das jetzt mal und freuen uns über unseren Höhepunkt im Kinder- und Jugendschach in Deutschland. Die gerade zu Ende gegangenen Deutschen Vereinsmeisterschaften, sieben an der Zahl, immer in der letzten Woche des Jahres. Eine große Herausforderung für viele Vereine mit Jugendarbeit, denn oft sind sie mit mehreren Mannschaften zu verschiedenen Austragungsorten unterwegs. Das will koordiniert werden, dafür müssen die ehrenamtlichen Betreuer, Trainer gefunden werden, und die Meisterschaften müssen auf die Familienweihnachtswünsche – an Weihnachten gehört die Familie zusammen – oder mit den Familienurlauben abgestimmt werden. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass eine Familie im Skirurlaub ist, und ein Teil der Familie sich dann vom Skiort zum Austragungsort einer DVM aufmacht, um nach Beendigung der DVM wieder zur urlaubenden Familie hinzuzustoßen. Ja, solch ein Aufwand wird zum Teil getrieben, um bei den Vereinsmeisterschaften dabei zu sein.

Deshalb nehmen die Deutschen Vereinsmeisterschaften auch einen großen Block in diesem Heft ein.

Sie haben das im gerade abgelaufenen Jahr bestimmt auch schon bemerkt. Der Weihnachtsmann gerät in den Tagen vor Weihnachten immer mehr in großen Stress und es kommt zuweilen vor, dass er nicht alles schafft.

So auch bei uns geschehen!

Zwar hat der Kombifuchs Uwe Kersten die Kombinationen für das Weihnachtsquiz rechtzeitig erstellt, und der Weihnachtsmann hat sie auch rechtzeitig abgegeben bei Redaktion und Verlag, nur vergessen wurde dann von ihm die Adresse für die Einsendungen ins Heft zu schreiben und einen Einsendetermin bekannt zu geben.

Wir bitten um Entschuldigung und holen dies nun nach, damit Ihr alle noch Eure Lösungen abliefern könnt, denn gelöst habt Ihr bestimmt schon fleißig:

Uwe Kersten

Blumenäckerweg 27

34128 Kassel

uwekersten@aol.com

Einsendeschluss 28.02.2019

Allen Lesern ein frohes, gesundes neues Jahr!

Das wünscht Ihr / Euer

Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 02 2019 kaufen

Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Vereinsmeisterschaften 2018

Chessys Jahreshoroskop

Schachserien

Eröffnungsecke: Französisch – Leningrader System

Taktik Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach – Vorteil in 3 Zügen

Kombiecke: DLM Würzburg 2018 Teil II

Beiträge zur Schachdidaktik 144: Schachdidaktische Modelle 7 – Die Eröffnungstaktik von Greco

Schachtaktik 2019/02

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Training – Trainingscamp für Mädchen und Frauen

Ausbildung – Breitenschachpatent

Inklusion – inklusive Jugendfreizeit

soziales Engagement – DSJ unterstützt terre des hommes

Ausbildung – Bundesvereinskonferenz

Termine – Termine – Termine