JugendSchach Ausgabe 06/2021

„Die Deutsche Schachjugend e.V. versucht im Mai wieder ins Präsenzschach einzusteigen mit den nachzuholenden Deutschen Vereinsmeisterschaften, die Ende 2020 leider ausfallen mussten. Drücken wir die Daumen, dass es Ende Mai schon klappt, leider überwiegt derzeit bei den steigenden Zahlen von Coronaerkrankungen der Zweifel.“

So hatte ich es formuliert im letzten Vorwort und leider, leider gewannen die Zweifel. Zwar sinken derzeit die Coronazahlen erfreulich deutlich und die Zahl der Geimpften steigt und steigt, aber das reicht noch nicht, um Veranstaltungen abzusichern.

So musste der Mädchen Grand Prix in Limburg abgesagt werden wie auch die nachzuholenden DVMs in Magdeburg, beides Veranstaltungen im Mai.

Im Juni sollte traditionell die DSJ-Akademie, das zentrale Ausbildungsangebot der DSJ, in Halle/Saale durchgeführt werden, doch plötzlich flatterte die Stornierung durch die Jugendherberge bei uns ein. Die Jugendherberge musste bis zum 30. 06. schließen. Jetzt werden wir wohl auch mit der Veranstaltung online gehen.

Es ist für alle wirklich nicht leicht, in diesem Wirrwarr von Zahlen Infizierter, bundesweiter und regionaler Verordnungen, Notbremsen und Co. den Durchblick zu behalten und einen verlässlichen Terminplan aufzustellen. Oh je, wann kommt hier endlich wieder Normalität rein?

Spannend auch die Frage, was wird bleiben aus den Onlineangeboten, die aus der Not geboren wurden, aber zugleich viele neue Chancen hervorbrachten? Wie jetzt die Schlacht um die Ostsee mit allen Anrainerstaaten, das erste Mädchen- und Frauenschachwochenende der DSJ, organisiert für die Europäische Schachunion und die Frauenkommission der FIDE, oder der Schulteam Cup. Letzterer soll sich dauerhaft etablieren neben den offiziellen Deutschen Schulschachmeisterschaften. Dann aber eher als Pokalturnier.

Was bleibt uns also derzeit? Na die Schachzeitung. Das Brett aufgebaut, ein Getränk zur Hand, Musik im Hintergrund, die Schachzeitung neben das Brett gelegt und schon kommt eine gemütliche Schachatmosphäre auf. Und dann ran an die Lektionen. Man will ja schachlich fit sein, wenn es wieder losgeht.

In diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß mit JugendSchach und bleibt gesund!

Ihr / Euer

Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Worldwide Girls U14w Teamkampf

The Battle of the Baltic Sea

Erfolgreiche Premiere des Deutschen Schulteam-Cups online

Schachserien

Lernen von den Klassikern: Der richtige Abtausch – Läufer gegen Springer!

Beiträge zur Schachdidaktik 171: Schachdidaktische Modelle 34 – Studien von Kling und Horwitz

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt oder Vorteil / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 4 / Vorteil

Kombiecke: DEM in Willingen 2020 Teil 4

Schachtaktik Mix 06/2021: Kombinationen aus aller Welt – Special Mädchen- und Frauenschach!

Eröffnungsecke: Slawisch Marshall-Gambit

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Schach überall auf der Welt – Die Antarktis steht im Schach!

Deutsche Schachjugend als eingetragener Verein: 1. Jugendversammlung der DSJ als e.V.

Schachjugend Baden trauert um Christoph Kahl

Deutsch – Griechisches Jugendwerk

Wettbewerb – aktiv für Demokratie und Toleranz

Sportpolitik – dsj wählt neuen Vorsitzenden

dsj zu Gast im Sportausschuss des Bundestages

Termine – Termine – Termine

Titelbild:

Dr. Hartmut Hellmer am Schachbrett auf dem Forschungsschiff „Polarstern“ unterwegs in der Antarktis Foto: Henning Hellmer