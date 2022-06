JugendSchach Ausgabe 06/2022

Hier bei uns in der Geschäftsstelle der Deutschen Schachjugend brennt die Hütte. Anfragen über Anfragen von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Betreuern, die alle noch einen Platz bei den offenen Turnieren innerhalb der Deutschen Jugendmeisterschaften haben wollen. Innerhalb einer Stunde waren die 150 Plätze für die offenen Deutschen Meisterschaften U25 bei der freigeschalteten Onlinemeldung weg. Die Kinder, Jugendlichen wollen wieder Schach spielen!

Und das können sie zum Glück auch. Viele regionale Turniere finden wieder statt. Neben den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften werden derzeit die nachgeholten Deutschen Vereinsmeisterschaften in allen Altersklassen durchgeführt und auch im Schulschach wird wieder gespielt. Auch wenn man sich dort noch nicht in allen Bundesländern qualifizieren konnte, da in einigen Ländern noch keine Landeswettbewerbe durchgeführt werden durften.

Was mich überrascht und irritiert, die Kritiker sind genauso wach wie ihre Schützlinge, die heiß auf Schach sind. Die Kritiker beschweren sich gleich, dass noch nicht alles so wie früher ist, es noch Einschränkungen gibt, da die Verantwortlichen der Deutschen Schachjugend noch vorsichtig agieren und noch nicht dran glauben können, dass Corona vorbei ist. Immerhin hört und erlebt man zu viele Erkrankungen an Corona. Immer noch. Man kann Fakten ignorieren. Klar. Besser ist es aber doch, wir sind Schachspieler, wenn man analysiert und dann planvoll agiert.

Im letzten Vorwort hatte ich noch die Vermutung geäußert, dass auf der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft auch ukrainische Kinder und Jugendliche dabei sein werden. Aus der Vermutung ist Wirklichkeit geworden. Teilweise über die Jugendmeisterschaften der Länder haben sie sich qualifiziert, teilweise gelangen sie über Freiplätze in die Teilnehmer:innenfelder. Man darf auf ihr Abschneiden gespannt sein. In einigen Klassen stehen sie schon in den Startranglisten an der Spitze, sie tummeln sich aber auch im normalen Feld. Wichtig ist ja eh, dass sie mitspielen können, dass aktive Vereine sie dabei unterstützen, organisatorisch und finanziell. Vielen Dank all diesen Helfern. Vielen Dank an den Förderverein für Jugendschach, der hier auch aktiv hilft.

Egal wie stark sie sind, hoffentlich können sie für eine Woche ihre Erlebnisse verdrängen und eine schöne Schachwoche unter Freunden verleben.

Ich wünsche natürlich allen schöne Erlebnisse auf den vielen Turnieren und Meisterschaften. Habt Erfolg und freut euch darüber, dass wir wieder aktiv Schach spielen können.

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Das wünscht wie immer

Ihr / Eurer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 06/2022 kaufen

Sie können diese Ausgabe auch als ePaper digital lesen

Schach spielen!

Aktuelles

Deutsche Schulschachmeisterschaften WK III

DVM U16w: Souveräne Siegerinnen vom USV Halle

Teilweise Lehrgeld bezahlt beim Mitropa-Cup

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 9 – Raum und Beweglichkeit Teil 2

Eröffnungsecke: Ein Repertoire gegen das angenommene Damengambit

Beiträge zur Schachdidaktik 183: Schachdidaktische Modelle 46 – Das Match Anderssen-Paulsen London 1862

Taktik Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt /, Vorteil – Das wird nicht verraten! / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler: Vorteil / Matt in 3(+) oder Vorteil aus alten Zeiten

Kombiecke: Kombinationen von der Jugend-Hybrid-EM 2021 Teil 2

Schachtaktik Mix 06/2022

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Ausbildung – DSJ-Akademie

Ausbildung – BarCamp Mädchenschach

Internationale Jugendarbeit – Japanaustausch

Allgemeine Jugendarbeit – Sommercamp 2022

Allgemeine Jugendarbeit – Hilfe für Flüchtlinge

Auszeichnung – Deutsche Schachschule

Öffentlichkeitsarbeit – Mastodon

Termine – Termine – Termine