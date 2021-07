JugendSchach Ausgabe 08/2021

War das schön. Vierhundert Jugendliche bei den Deutschen Vereinsmeisterschaften spielten gemeinsam in zwei großen Konferenzsälen miteinander Schach, saßen sich wieder direkt gegenüber, konnten mit einander sprechen, reden, lachen, sich freuen. Präsenzschach ist zurück, zumindest bei Veranstaltungen.

In den Vereinen sieht es derzeit noch sehr unterschiedlich aus, nicht jeder Verein kann schon wieder den Vereinsabend anbieten. Bleibt zu hoffen, dass die Vereine kreativ genug sind nach Lösungen zu suchen, denn wir müssen den Mitgliedern Angebote machen und vor allem müssen die Vereine sich wieder aktiv nach außen zeigen, denn nur so kann man auf sich aufmerksam machen. Es müssen Angebote für Kinder und Jugendliche entwickelt werden, damit die wieder die Schachvereine als Anbieter von Schach kennen lernen. Sonst bleibt bei ihnen haften, dass Schach ein Onlinespiel ist.

Und vor allem müssen wir den Jüngsten Angebote machen, sonst verlieren wir ganze Jahrgänge. Deshalb versucht die DSJ auch bei den im August anstehenden Einzelmeisterschaften das Turnier für Kinder unter 9 Jahren anzubieten.

Das gerade zu Ende gegangene Kinderschachcamp U9 war eines dieser Angebote, das zwar von der Teilnehmendenzahl noch beschränkt war, aber die Kinder mit Schach wieder begeisterte.

Die Bundesregierung legt Programme auf, mit deren Hilfe die Vereine die Kinder und Jugendlichen wieder zurück in die Vereine holen sollen. Sie sollen gut ausgestattet sein. Man wird aber abwarten müssen, welche bürokratischen Hürden von der Regierung aufgebaut werden. Wichtig sind niedrigschwellige Angebote ohne viel Bürokratie anzubieten, ansonsten wird die Regierung auf ihrem Geld sitzen bleiben und für die Jugendlichen, die von vielen als die Verlierer der Pandemie angesehen werden, wird nichts getan. Hoffen wir, dass der Bundestagswahlkampf das seinige dazu beitragen wird. Sie müssen Erfolge vorweisen und zwar kurzfristige.

Kehren wir zurück zum Schach. Ich wünsche wie immer den Leser:innen viel Spaß mit der neuen Ausgabe JugendSchach!

Euer / Ihr

Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Endlich gespielt! – Deutsche Vereinsmeisterschaften 2020

Schachserien

369 x Spaß mit Schach – VIII/2021 – Labyrinth

Taktik Matt / Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt / Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler Matt in 3 / Vorteil

Kombiecke: Taktische Momente der U10 – U18 Online-WM 2020 Teil 2

Eröffnungsecke: Bird Eröffnung – Froms Gambit

Beiträge zur Schachdidaktik 173: Schachdidaktische Modelle 36 – Anderssens Regel

Schachtaktik Mix 08/2021

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Nachwuchsarbeit – Grünes Band für Nachwuchsleistungssport

Ausbildung – neue Nationale Schiedsrichter:innen gesucht

Auszeichnungen – Jubiläumschessys verliehen

Gesundheit – mentale Gesundheit zum Thema machen

Engagementförderung – FSJ im Schach

Termine – Termine – Termine