JugendSchach Ausgabe 10/2023

nach dem Deutschen Schachbund hat nun auch die Deutsche Schachjugend auf den offenen Brief der weiblichen Schachspielerinnen reagiert, siehe DSJ-Forum in diesem Heft. Zu dem offenen Brief und der Schachwirklichkeit hatte ich im letzten Vorwort geschrieben. Die DSJ beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Prävention und Kinderschutz und hat dazu auch schon viele Schulungen durchgeführt und sich leider seitdem auch mit vielen Vorfällen beschäftigen müssen. Zu Recht fordert sie, dass dieser Bereich stärker in die C-Trainerausbildung Eingang finden muss. Nicht alibimäßig so nebenbei, sondern als ein eigenständiger Block mit mehreren Unterrichtseinheiten.

Im August fand in Düsseldorf in den Rheinterrassen erstmalig die FIDE World Rapid Team Championship statt. Eine Mannschaftsmeisterschaft mit wild zusammengewürfelten Teams aus aller Welt. Eine herausragende Veranstaltung mit vielen Top-Großmeister:innen. Gefordert, gefördert und finanziert vom Düsseldorfer Unternehmer Wadim Rosenstein, der vor einigen Monaten als DSB-Präsident im Gespräch war, bis ihm die Landesverbände signalisierten, dass sie ihn nicht haben wollten. Er zog seine Kandidatur zurück.

Zuvor hatte er schon einige Ideen aufgezeigt, was er im DSB ändern, fördern will. Darunter auch der Jugendbereich. Und anscheinend war dies nicht eine der bekannten Sonntagsreden, ach wie wichtig ist doch die Jugend für den Verband, sondern bei der World Rapid Team Championship setzte er dies auch direkt um und lud die Deutsche Schachjugend ein, mit zwei Teams an der WM teilzunehmen. Eine große Chance für die Jugend! Vielen Dank für dieses Angebot und diese Förderung. Und es scheint so zu sein, als ob damit die Förderung der Jugend nicht enden wird. Man darf gespannt sein, was da noch kommt!

Auch in anderen Mannschaften wurden Jugendliche eingesetzt, so dass sich eine große Zahl an Top-Jugendspieler:innen mit den Großen des Schach messen konnten.

Eine tolle Geste war es auch, dass an den herausragenden Jugendfunktionär der DSJ Rainer Niermann gedacht wurde. Ihm zu Ehren wurde ein Sonderpreis für die U12 ausgelobt, den auch ein Spieler aus den DSJ-Teams mit einer schönen Partie gegen einen GM gewann. Auch dafür sei an dieser Stelle herzlich gedankt!

Ich wünsche der Leserschaft einen sonnigen Restsommer und natürlich viel Spaß mit JugendSchach. Und vor allem habt weiterhin viel Spaß beim Schach.

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Ihr / Euer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 10/2023 kaufen

Sie können diese Ausgabe auch als ePaper digital lesen

Schach spielen!

Aktuelles

FIDE World Rapid Team Championship mit DSJ-Beteiligung

Jugendmeisterschaften der EU: Paul David Peglau Zweiter in der U10

Schachserien

Denken und Planen leicht gemacht Folge 25: Der Angriff gegen den unrochierten König – Der Angriff über die Todesdiagonale (Teil 3)

Eröffnungsecke: Qualitätsopfer im Benoni

Taktik Matt / Matt oder Vorteil in 1 Zug

Taktik Matt in 2 Zügen / Matt oder Vorteil?

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsspieler: Vorteil in 2 / 3 oder mehr Zügen

Kombiecke: Kombis von der DEM 2023 Teil 3

Beiträge zur Schachdidaktik 195: Schachdidaktische Modelle 58 – Vom Sammeln kleiner Vorteile

Schachtaktik Mix 10/2023

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Gesellschaftliche Verantwortung – Kinderschutz u. Prävention

Internationales – Deutsch–Japanischer Simultanaustausch

Allgemeine Jugendarbeit – Schachtour 2023

Mädchenschach – Mädchenschachkongress

Termine – Termine – Termine

Titelfoto: Blick in den Spielsaal beim FIDE World Rapid Team Championship (Foto ChessBase)