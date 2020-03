Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 04 2020

in diesen unruhigen Zeiten zuerst die gute Nachricht: Einer unserer langjährigen Autoren hat einen persönlichen Erfolg zu feiern. Uwe Kersten wurde Internationaler Meister. Nach langen Jahren der Jagd nach der letzten Norm, ist es ihm nun gelungen sie einzufangen. Er hat es geschafft! Die Redaktion gratuliert herzlich ihrem Mitglied zu diesem Erfolg.

Das Coronavirus hat uns alle fest im Griff. Auch den Schachsport. Überall in Deutschland sitzen Funktionsträger vor ihren Rechnern und studieren die Nachrichten, Informationen. Fast täglich ändert sich die Nachrichtenlage. Was gerade noch ein Fakt war, auf dem man aufbauen konnte, ist jetzt schon wieder überholt. Das sind Zeiten für Aufgeregtheiten und Leute, die immer sofort wissen, was zu tun ist, auch wenn es die Experten selbst nicht wissen.

Der Schachsport ist zum Erliegen gekommen. Eigentlich überall sind die Vereinsabende, der Ligabetrieb eingestellt worden. Wichtige große Turniere mussten abgesagt werden, andere stehen kurz vor dem Aus.

Aber alles eigentlich kein Problem, wenn die Menschen nur die Ruhe bewahren würden.

Gut dass es Schachzeitungen wie diese gibt. Da kann man sich zu Hause in Ruhe hinsetzen und Schach trainieren, denn die nächsten Turniere kommen bestimmt und da will man dann ja wieder gut abschneiden.

Ich wünsche daher allen Lesern und Leserinnen viel Spaß mit diesem Heft. Nutzen sie die gewonnene Zeit zum Schachtraining und bleiben sie gesund.

Ihr / Euer

Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Finale vom Mädchen Grand Prix

Schachserien

Lernen von den Klassikern: Angriffe richtig führen! nach dem Vorbild von Mikhail Tal

Eröffnungsecke: Ein Überfall auf den Königsinder

Taktik Vorteil 1 Zug

Taktik Mix Matt in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach Matt in 3 Zügen / Vorteil

Kombiecke: Die Jugend beim Staufer Open 2020 – Teil 2

Beiträge zur Schachdidaktik 157: Schachdidaktische Modelle 20 – Sarratts „Treatise on Chess“

Schachtaktik 04/2020

Lösungen

JugendSchach

Terminkalender

DSJ-Forum

Öffentlichkeitsarbeit – Schachfilm

Kinderschutz – Prävention vor sexualisierter Gewalt

Allgemeine Jugendarbeit – Freiwilligendienste im Sport

Gesellschaft – kein Platz für Rassismus

Kinderschach – Kinderschachland Sachsen-Anhalt

DSJ Jubiläum – 50 Jahre Deutsche Schachjugend 1970 – 2020

50 Jahre – 50 Orte

Schachtour 2020

Mädchenschach – 50 Foto Challenge

Termine – Termine – Termine