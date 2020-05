Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 05 2020

Ich und der JugendSchachVerlag hoffen alle sind gesund, in diesen Zeiten das Wichtigste! Alles andere steht dahinter zurück. Deshalb auch die Maßnahmen der Gesellschaft.

Nur leider können wir Schachspielenden nicht mit zwei Meter Abstand unserem geliebten Sport nachgehen. Umso erfreulicher wie schnell sich eine Alternative im Netz für uns aufgetan hat. Viele sind dort aktiv. Ein Vorteil für den Schachsport. Wir können ihn weiter betreiben. Kevin Högy hat sich rangesetzt und dazu einen Artikel verfasst, der die vielen Möglichkeiten aufzeigt, die sich uns bieten. Da ist viel Kreativität vorhanden.

Trotzdem fiebern wir natürlich alle dem Nahschach entgegen, wieder dem Gegner direkt gegenüber sitzen zu können.

Die Turnierveranstalter haben es da in diesen Zeiten nicht leicht. Es hagelt eigentlich nur Absagen, über Verschiebungen wird nachgedacht.

So ist der Meisterschaftsgipfel des Deutschen Schachbundes vom Mai in den August verlegt worden. Ob die zentrale Deutsche Jugendmeisterschaft Ende Mai stattfinden kann, ist auch noch unklar. Der Ligenbetrieb ist zum Erliegen gekommen. Alle sind bemüht, das Beste aus der Situation zu machen.

Viel Kreativität und Hilfsbereitschaft zeigt sich in der Gesellschaft vorhanden, auch in den Schachvereinen. Man hilft sich, man steht für einander ein. Tugenden, von denen man glaubte, sie wären verschüttet gewesen.

Doch die andere Seite der Medaille ist, es gibt leider auch diejenigen, die versuchen aus der Krise Gewinn zu ziehen durch Betrug, durch Preiswucher etc. Ich hoffe inständig, dass diese am Ende die Verlierer sind.

Den Leserinnen und Lesern wünsche ich weiterhin Geduld, Gesundheit und vor allem viel Spaß und lehrreiche Stunden mit der neuen Ausgabe unserer Zeitung JugendSchach!

Ihr / Euer

Jörg Schulz

Schach spielen!

Aktuelles

Quarantäne-Blitz und Onlinemeisterschaften

Schachserien

Lernen von den Klassikern: Angriffe richtig führen! (2) Lernen von Vladimir Kramnik 1/2

Eröffnungsecke: Spanisch Anti-Marshall

Taktik Matt/Vorteil 1 Zug

Taktik Matt/Vorteil in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach Vorteil/ Matt in 3 oder 4 Zügen

Kombiecke: Kombinationen von der DVM 2020/1

Beiträge zur Schachdidaktik 158: Schachdidaktische Modelle 21 – Reinganums Ben-Oni

Schachtaktik 05/2020

Lösungen

JugendSchach

Terminkalender

DSJ-Forum

DSJ Jubiläum – 50 Jahre Deutsche Schachjugend 1970 – 2020

Schachlösewettbewerb für Jugendliche

Mädchenschach – 50 Foto Challenge

Leistungssport – Grünes Band für vorbildl. Talentförderung

Sportpolitik – Appell zur Unterstützung Kinder-/Jugendarbeit

Fairplay im Sport – Interview

Fairplay im Schach – Vereinbarung für Vereine

Termine – Termine – Termine

Titelbild: Bild von loic Tijsseling auf Pixabay