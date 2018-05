Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 05 2018

Schach lässt einen ja derzeit überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Wollte man sich vom Kandidatenturnier erholen, sozusagen von dem Feuerwerk an spannenden, aufregenden Partien der absoluten Weltklasse, da zog einen schon das wunderbare Grenke Open in Karlsruhe in seinen Bann mit dem Erfolg von Vincent Keymer, einem Dreizehnjährigen. Ein wunderbares Ergebnis, das einen staunen lässt. Und dann sogleich das Grenke Chess Classic mit dem Weltmeister und dem frischgebackenen Herausforderer in einem Teilnehmerfeld. Liebe Leser, habt Ihr die Kombination in Meier gegen Carlsen gesehen? Das wär`s doch gewesen. Georg Meier schlägt den Weltmeister. Doch die Zeitnot verhinderte es.

Doch damit war noch lange nicht Schluss. Es kam zum Auftritt von Elisabeth Pähtz!

Europameisterin im Schnellschach und Vizeeuropameisterin im Blitzschach wurde sie. Die herausragenden Ergebnisse im internationalen Schach in der letzten Zeit.

So schlecht steht es dann ja doch nicht um das deutsche Leistungsschach, hörte man da gleich wieder an allen Ecken.

Zumindest war die Presse, vor allem online, auf die Ergebnisse angesprungen, die Berichterstattung war umfangreich und in vielen Teilen gut. Schach wird zum Medienthema, wenn Schach was zu bieten hat.

Hoffentlich gelingt das auch beim großen Bundesligafinale Ende April in Berlin. Dann wenn wieder die Weltelite in der Hauptstadt am Start ist.

Da passt es gut, dass der Leistungssportreferent des Deutschen Schachbundes, Andreas Jagodzinsky, uns in drei Folgen den einzigen deutschen Schachweltmeister Emanuel Lasker in Erinnerung bringt. Immerhin feiern wir 2018 das Lasker-Jahr aufgrund des 150zigsten Geburtstages von Lasker.

Und wir können den bekannten Schachtrainer Nikolaus Sentef in diesem Heft als weiteren Autoren begrüßen.

Mit einem wiederholten herzlichen Dank an die Autoren schließe ich und wünsche den Lesern viel Spaß mit diesem Heft!

Ihr / Eurer Jörg Schulz

Schachzeitung JugendSchach 05 2018 kaufen

Schach spielen!

Aktuelles

Spieler/Spielerin des Jahres 2017 gesucht

Zum Lasker-Jahr 2018

Schachserien

Beiträge zur Schachdidaktik 136: Angriffspläne gegen Sizilianisch 6 – Das Springeropfer auf d5

300x Spaß mit Schach V/2018

Taktik Matt in 1 Zug

Taktik Matt/Vorteil in 2 Zügen

Schachstrategie: Das geschlossene Zentrum, … und der Flügelangriff

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach

Kombiecke Spezial: 12 Aufgaben aus einer Partie

Schachtaktik 2018/05

Lösungen

JugendSchach

Terminkalender

DSJ-Forum

Ausbildung – Bundesvereinskonferenz

Ausbildung – Jugendworkshop

Schulschach – Schachwoche in der GS Wasserkampstraße

Auszeichnung – Qualitätssiegel Deutsche Schachschule

Termine – Termine – Termine