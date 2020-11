Schachzeitung JugendSchach Ausgabe 11 2020

Kaum hat überall der Spielbetrieb in Normalform wieder begonnen, gehen die Coronazahlen in die Höhe und zum Teil wird Panik verbreitet. Ist das schon wieder das Ende des Spielbetriebes?

Ich hoffe nicht, denn die Deutschen Ländermeisterschaften Ende September, Anfang Oktober haben gezeigt, dass es mit den richtigen Hygienemaßnahmen möglich ist. Wichtig dabei ist nur, die Traditionalisten müssen über ihren Schatten springen. Schachspielen mit Maske, undenkbar, tönt es aus ihren Reihen. Warum eigentlich? Der DSJ Mediziner Eric Tietz reagiert belustigt darauf, denn als Arzt, Pflegekraft ist die Maske die Alltagsberufskleidung. Und müssen Ärzte nicht auch konzentriert über Stunden arbeiten? Und ist es wirklich so schlimm mit mehr Abstand zwischen den Spielenden Schach zu spielen?

Man muss sich in einer Pandemie einfach mal verabschieden von gewohnten Denkmustern.

Und die Jugendlichen bei der Deutschen Ländermeisterschaft haben gezeigt wie es geht. Sie haben die Situation angenommen und sind professionell mit ihr umgegangen. Hauptsache ist doch, wir spielen Schach und können unserem Hobby nachgehen.

Problematisch sind für Organisatoren nur die derzeit geltenden und teilweise ungeklärten innerdeutschen Reisebeschränkungen. Da haben sich die Länder wirklich ein in einigen Bereichen fast unüberwindbares Bürokratiemonster ausgedacht.

Die Europameisterschaft der Jugend wurde wie angekündigt online durchgeführt mit einigen eingezogenen Sicherheitsmaßnahmen gegen den Betrug, der leider ein Teil des Onlineschachs ist. Ob das geklappt hat, ist noch nicht abschließend geklärt.

Zumindest erfolgreich für die deutschen Mädchen und Jungs war sie die EM online!

Neben den Turnieren hat die DSJ auch wieder ihr Ausbildungsprogramm aufgenommen. Online war sie da schon aktiv und bleibt es auch, aber Menschen wollen sich auch treffen, miteinander reden, ein Getränk zu sich nehmen. Das ging beim Jugendkongress und der DSJ-Akademie.

Sorgen bereitet allerdings das Schulschach. Verständlicherweise versuchen die Schulen erstmal den Unterricht aufrecht zu erhalten, da müssen die Zusatzangebote hintenanstehen. Dazu kommen die weiteren bestehenden Reiseverbote für Schülerinnen und Schüler, so dass die Deutschen Schulschachmeisterschaften für 2021 schon jetzt abgesagt werden mussten. Schulschach, um Kinder an das Schach heranzuführen, da kann derzeit einiges kaputtgehen. Und so versucht man auch im Schulschach einiges über Onlineangebote zu retten.

Ich wünsche Euch viel Spaß mit der neuen Ausgabe unserer Zeitung JugendSchach und eine schachliche Verbesserung durch das abwechslungsreiche und kompetente Trainingsmaterial. In diesem Sinne

Ihr / Euer

Jörg Schulz



Schachzeitung JugendSchach 11 2020 kaufen

Schach spielen!

Aktuelles

Online-Rückkampf gegen Panama

Deutsche Ländermeisterschaft

Europameisterschaft online

Schachserien

Lernen von den Klassikern: Der Springer als Blockeur

Taktik Matt / Figurengewinn in 1 Zug

Taktik Vorteil / Matt in 2 Zügen

Taktik für Fortgeschrittene und Vereinsschach Vorteil / Matt in 4

Kombiecke: Kombinationen von und mit IM Ashot Parvanyan

Beiträge zur Schachdidaktik 164: Schachdidaktische Modelle 27 – Wettkampf Labourdonnais gegen McDonnell

Schachtaktik 11/2020

Eröffnungsecke: Geheimnisse des Igels Teil 1

Lösungen

JugendSchach

DSJ-Forum

Auszeichnung – Qualitätssiegel Deutsche Schachschule

Mädchenförderung – Mädchen Grand Prix Hessen

Ausbildung – DSJ Akademie

Engagementförderung – Jugendkongress

Geschichte – Geschichtswettbewerb um den Sport

Auszeichnung – Grünes Band Tura Harksheide-Norderstedt

Allgemeine Jugendarbeit – online Schachokalypse

Termine – Termine – Termine

Titelbild von Obsidain Photography auf Pixabay